Review: A Plague Tale Innocence

Het levert een persoonlijk en spannend avontuur op dat van begin tot eind weet te boeien, ondanks wat technische ongemakken.

Wat is het?

De Middeleeuwen waren niet altijd een pretje om in te leven, maar het is tevens een rijke inspiratiebron voor menig film of serie. Van de rollende koppen in het mateloos populaire Game of Thrones tot aan helden als Robin Hood en koning Arthur. Ook in de wereld van de games komen de ridders en kastelen vaak genoeg voorbij. Ondanks dat A Plague Tale Innocence zich in dezelfde tijdsperiode afspeelt, is de wereld van de game iets minder bombastisch en romantisch uitgedacht dan je wellicht gewend bent.

In plaats daarvan is de sfeer die je grotendeels tijdens het spelen ervaart een van spanning en angst. Er heerst een mysterieuze ziekte die de ratten ook nog eens in zijn macht heeft. De onschuldige beestjes zijn opeens vleesetende monstertjes geworden en kunnen zonder problemen met honderden tegelijk aanvallen. Middenin die ellende zit Amicia de Rune, het onschuldige meisje dat je tijdens je ongeveer twaalf uur durende avontuur onder de knoppen krijgt.

In het begin van het verhaal word je samen met je kleinere broertje Hugo op pad gestuurd om te vluchten van de inquisitie, terwijl de inquisitie juist op zoek is naar Hugo. Waarom weet je niet, maar dat het weinig goeds in de zin heeft moet duidelijk zijn. Wat volgt is een reis door het Frankrijk van de veertiende eeuw, dwars door geëvacueerde steden, rustieke natuur en diverse andere locaties.

Tijdens die reis is het jouw taak om jezelf en Hugo heelhuids in veiligheid te brengen en erachter te komen wat de rol van de kleine Hugo is. De gameplay die daaraan bijdraagt, focust zich in het begin voornamelijk op het geruisloos langs vijanden sluipen. Door middel van je katapult kun je voor afleidingen zorgen, waardoor vijandelijke soldaten hun blik afwenden. Tussendoor word- je welkom geheten door diverse puzzels die je moet oplossen voor je je route kunt vervolgen.

Dat puzzelelement zie je ook duidelijk terug tijdens je confrontaties met de eerdergenoemde rattenplaag. Je moet de beestjes niet willen aaien en ze vermijden is dan ook je enige optie. Gelukkig kunnen de ratten niet goed tegen licht en met wat wikken en wegen zal je dan ook een doorgang moeten creëren door de vele gangen en kamers die je doorkruist.

Is het wat?

Die gameplayopzet klinkt wellicht ietwat eentonig, maar gelukkig word je spelenderwijs constant beloond met nieuwe manieren om je krachten in te zetten of nieuw speelgoed om mee van je af te bijten. Zeker in de tweede helft van de game krijgt Amicia steeds meer de mogelijkheid om de aanval op te zoeken in plaats van enkel in de schaduw verstopt te blijven zitten. Door die opzet voelt A Plague Tale Innocence nooit té repetitief of eentonig aan. Een subtiele, maar effectieve uitvoering.

Wat daarbij ook helpt is het feit dat het vertelde verhaal in de game aangrijpend en interessant is én blijft. De kleine Hugo is erg geïsoleerd opgevoed en dat merk je meteen aan zijn manier van doen en laten. Het jochie is altijd nieuwsgierig en kan van de meest doorsnee voorwerpen of plekken enthousiast worden. De band tussen hem en Amicia is door die isolatie in het begin dan ook wat stroef. Ze weet niet zo goed wat ze nou met hem aan moet. Maar gaandeweg groeien de twee naar elkaar toe en voelen ze elkaar steeds beter aan.

Die bloeiende band is de rode draad door de gehele game heen en zorgt ervoor dat je enorm mee gaat leven met het tweetal. In plaats van een bombastische game vol met actie en geweld, is A Plague Tale Innocence een titel die verhaalvertelling rustig aanpakt en de tijd neemt om alle karakters uit te diepen. Er is een mooi evenwicht tussen de rustige en spannendere momenten in de game. Zo rol je van een rustig gesprek tussen broer en zus zonder problemen een graanveld vol vijandige ridders in.

En het is ook die spelwereld die een grote bijdrage levert aan de algehele sfeer van de game. Waar men in Game of Thrones niet schroomt om bloederige onthoofdingen en slachtpartijen in beeld te brengen, heeft ontwikkelaar Asobo Studio hier ook geen moeite om de duistere kant van de dodelijke ziektes uit de Middeleeuwen een podium te geven. De impact van de pest zoals die in A Plague Tale Innocence huishoudt is goed te zien tijdens het spelen. Van boerderijen waar de varkenskarkassen per tien opgestapeld liggen in het veld tot aan dorpen waar mensen levend verbrand worden, het zijn duidelijk duistere tijden.

Er zijn enkel wat technische ongemakken die je zo nu en dan uit de spanning weten te trekken. Zo is het niet altijd even duidelijk wat je nou precies moet doen of welke kant je exact op moet rennen. Hierdoor zal je, zeker verderop in de game, zo nu en dan onnodig het loodje leggen. Een iets duidelijkere aanwijzing of aanduiding is op zo’n moment al genoeg. Daarbij zijn niet alle gezichtsuitdrukkingen even overtuigend geanimeerd, waardoor bepaalde emotionele ladingen niet helemaal binnenkomen bij jou als speler.

Plus & min

+ Duister en mysteries verhaal

+ Groeiende band tussen broer en zus

+ Mooie en diverse omgevingen

- Wat technische ongemakken

Conclusie

Weten die pijnpunten de game onderuit te halen? Nee, dat zeker niet. A Plague Tale Innocence is een emotioneel avontuur dat een aanrader is voor iedere liefhebber van dit soort persoonlijke en kleine verhalen. De groeiende band tussen Hugo en Amicia is erg tof om te zien op te bloeien, maar ook het mysterie omtrent je broertje en natuurlijk de geheimzinnige pest en vleesetende ratten weten van begin tot eind te boeien.

De gameplay weet daarbij vers genoeg aan te blijven voelen tijdens het spelen dankzij de vele nieuwe snufjes en upgrades die je tijdens jouw expeditie tegenkomt. Ondanks dat blijf je altijd het kleine meisje tegenover de grote en sterke ridders, dus enige voorzichtigheid is altijd aan te raden. De enkele technische puntjes zijn een kleine doorn in het oog, maar zorgen er gelukkig niet voor dat het verhaal zijn kracht verliest. A Plague Tale Innocence is een mooi en duister verhaal dat zonder aarzeling weet te boeien.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl.