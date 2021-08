Recept: mosselen met prei à la Joey van Heesbeen

Nodig:

1 kg mosselen

9 duimdikke preien

1 citroen (rasp + sap)

200 gr roomboter

2 selderijstengels

1 sjalot

halve venkel

100 ml witte wijn

half teentje knoflook

arachide-olie

10 gr verse dille

peper en zout

Mosselen

Spel de mosselen goed in stromend water. Hak sjalot, selderij, venkel en knoflook in grove stukken. Zet een hoge pan op het vuur met een scheutje olie. Doe mosselen en groenten erin. Goed schudden. Voeg wijn toe en kook op hoog vuur tot de mosselen een beetje opengaan. Koel af in een zeef en bewaar het vocht. Haal mosselen uit hun schelp en zet apart.

BBQ prei

Steek de BBQ aan. Maak acht preien schoon en snij het wit van het groen. Het groene gedeelte apart houden. Rooster het wit van de prei zwart op de BBQ. Verpak daarna in aluminiumfolie om na te garen. Haal buitenste zwarte schil van de prei en snijd de rest in stukken van 10 cm.

Prei-olie

Draai 50 gr. van het groen van de prei circa. 10 min. met 150 ml olie door de mixer (keukenmachine). Zeef deze groene olie door een schone handdoek en zet apart.

Gefrituurde prei

Snijd wit van de prei in fijne sliertjes. Frituur die kort in arachide-olie op 160 graden. Ze mogen niet bruin worden anders worden ze bitter. Laat uitlekken op keukenpapier en breng op smaak met zout.

Gerookte boter

Gooi rookmot op de BBQ, zet meteen een pannetje met 200 gr roomboter op het rooster en sluit af met een deksel. Rook 5 min. en voeg tussentijds nog 2 keer rookmot toe. Laat boter koud worden.

Saus

Breng 200 ml mosselvocht in een pannetje aan de kook. Voeg 100 gr gerookte boter toe totdat het volledig is gesmolten. Monteer saus met 100 gr koude blokjes gerookte boter en breng op smaak met peper, zout, citroenrasp en 5 druppels citroensap.

Afmaken

Verwarm de mosselen zachtjes in een beetje saus. Leg twee stukken prei in het midden van een bord. Leg de mosselen daarbovenop in een rijtje en garneer met gefrituurde prei en takjes dille. Schep saus rondom de prei en besprenkel met een paar druppeltjes prei-olie.