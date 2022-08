Dagrecept: Geroosterde peren met balsamico-siroop

Het ging er in mijn jeugd toch anders aan toe, bovendien was ik tevreden met een bakje vanillevla met wat hagelslag of chocoladevlokken erin, heerlijk! Die kunst van eenvoud vind je ook in dit dessert terug, afkomstig uit het boek Zero Waste (Pepeat). Maak de balsamico-siroop met perenschillen.

Was en schil de peren, snijd ze in vieren en verwijder het klokhuis. Doe de perenschillen en het klokhuis in een pan. Voeg de balsamicoazijn en 75 g suiker toe. Breng aan de kook, zet het vuur lager en laat 15 minuten op laag vuur sudderen tot een siroop. Maak ondertussen de geroosterde peren.

Verwarm de oven voor op 190 graden. Leg de peren in een braadslee, bestrooi met de amandelschilfers en 2 el suiker. Bak 20 minuten in de oven. Schik 2 el kwark of ricotta in elke kom. Verdeel de geroosterde peren en amandelschilfers erover. Schenk hier de balsamico-siroop over.

Nodig voor 4 personen:

- 2 peren

- 100 g balsamicoazijn

- 75 g + 2 el suiker

- 1 handvol amandelschilfers

- 300 g verse kaas zoals ricotta, hüttenkäse of kwark