Lezersreacties: deze schilderachtige dorpen mag je niet missen

Veel reacties kwamen binnen op de online oproep om de mooiste dorpen met ons te delen, waarbij we ook werden gewezen op het feit dat sommige kleine plaatsjes evengoed stadsrechten hebben en dus geen dorpen zijn! Dank voor uw oplettendheid.

Er kwamen uiteenlopende dorpen voorbij. De heer Van de Laar noemt de vakwerkdorpjes in de Zuid-Limburgse streek Mergelland, waarvan Mechelen er een is.

„Maak ook in Epen een wandeling langs de Geul via de tourniquets door de weilanden om oog in oog met een koe te staan.” „Beloon uzelf met Limburgse koffie en een lekker stukske vlaai.”

Het Limburgse Noorbeek wordt eveneens genoemd. „Die ligging, de kerk Sint Brigida en dorpskern met Cafe d’r Pley”, schrijft de familie Van der Maat.

Wout van der Horst gaat voor Acquoy in de Betuwe. „Aan een zijtak van de Linge. Daar heb je een nog schevere toren dan die in Pisa, met een kerkhofje ernaast. In het voorjaar is er veel bloesem.”

Ook Marken (NH) en Veere (Z) worden door lezers genoemd. Veere is inderdaad prachtig, maar blijkt officieel een stad!

Museumstraat

Wij fietsen veel en komen in veel mooie dorpen, bijvoorbeeld Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is een mooie museumstraat: het Vlaemsche Erfgoed. Vijlen (L) is ook mooi. Ik kan zo een A4’tje volschrijven.

Henk van Zanten

Houten huizen

Broek in Waterland is een dorpje acht kilometer boven Amsterdam, met grijs geschilderde houten huizen en een prachtige zeer grote vijver. In ’t midden stroomt Het Dee door het dorpje, voor een prachtige wandeling.

Willem Tates

Agrarisch gebied

Benningbroek-Sijbekarspel (NH) mag je niet missen, de twee dorpen worden in één adem genoemd omdat het centrum met zijn dorpshuis ze met elkaar verbindt. In dit agrarische gebied is het prachtig wonen. Je waant je nog in het boerenleven.

Tineke Slagter-Appel

Groen dorp

Helenaveen (NB) was in 2009 het groenste dorp van Nederland. Er loopt ook een mooie vaart dwars door het dorp. Rowwen Hèze maakte er een liedje over en zong ’de hemel kan niet mooier zijn’. Schrijver Toon Kortooms noemde de weg van Griendtsveen naar Helenaveen langs de Helenavaart de mooiste fietsroute.

Kees van Grunsven

Gezellige Veluwe

Elk jaar bezoeken wij het dorp Hoog Soeren. Het ligt hoog, midden in het bos en is elk jaargetijde prachtig! In het hotel kennen ze ons ondertussen en het voelt als een tweede thuis. We nemen altijd de fietsen mee om de omgeving verder te verkennen en een gezellige stop te maken in het dichtbij gelegen Apeldoorn. Een prachtig plekje op de Veluwe.

Leonie Versteeg