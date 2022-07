Dagrecept: Wentelteefjes voor het weekend

De minder waarschijnlijke verklaring is dat het om een verbastering van ’Wentel ’t eventjes’ gaat, en dus betrekking heeft op het omkeren van de in melk geweekte sneetjes brood. Een andere verklaring is dat het eerste deel van het woord wel slaat op het wentelen van het brood, maar dat met ’teef’ een soort gebak of een gebaksvorm zou worden bedoeld. Hoe dan ook: het is een heerlijke traktatie voor het aankomend weekend.

Dit traditionele recept komt uit het boek De Banketbakker, van banketmeester Cees Holtkamp en Jonah Freud. Klop de eieren met de suiker luchtig op. Voeg de melk en vanille toe en week hierin je sneetjes brood. Verhit wat boter in een koekenpan en bak hierin de sneetjes brood op niet te hoog vuur aan beide kanten tot ze bruin zijn.

Serveer de wentelteefjes warm en bestrooi ze met basterdsuiker. Ze zijn ook lekker met ijs of vanillesaus, naar keuze warm of koud. In plaats van vanille kan ook een theelepel kaneel aan het beslag worden toegevoegd.

Nodig voor vier personen:

- 2 eieren

- 40 g suiker

- 400 g melk

- merg van 1 vanillestokje

- 8 sneetjes oud brood zonder korst

- roomboter

- witte basterdsuiker