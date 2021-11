Lezersvraag: is er iets te doen tegen glimmend laminaat?

Leni van Bijleveld: „Ons mat laminaat is deels glimmend geworden.”

Zamarra: Het laminaat glimt het meest op de plekken waar het veel belopen is. De toplaag is daar door de wrijving gepolijst. Met schoonmaakmiddelen is daar helaas niets aan te doen.

