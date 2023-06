Diepe rust op Schiermonnikoog

Wanneer we met de veerboot vanuit Lauwersoog zigzaggend door het soms zeer ondiepe waddenwater bij Schiermonnikoog aankomen, worden we verwelkomd door twee zeehonden. Vanaf een drooggevallen zandbank kijken ze ons, loom genietend in de zon, ontspannen en nieuwsgierig aan.

Ook op het eiland hangt een ontspannen sfeer. Rust op nog geen 45 minuten varen van het drukke en gehaaste vasteland. Ook wij proberen onze stressknop uit te zetten, al valt dat niet mee, want we moeten de koffer uitpakken, mail checken, taxi terug regelen, tafel reserveren, fietsen ophalen, koffie drinken, douchen, enzovoorts.

Maar nee, in plaats daarvan ploffen we neer op het zonnige terras van Hotel Brakzand, midden in het dorp Schiermonnikoog, en laten de rust op ons inwerken.

Bij Het Baken, hét informatiecentrum van het eiland, gaan we strandjutter Thijs de Boer ontmoeten om samen met hem op pad te gaan. Hij is echter al vertrokken. „Maar je vindt hem vanzelf”, wordt ons verzekerd. „Hij kan niet ver zijn.”

Lang zoeken is inderdaad niet nodig, want even later zien we iemand voorovergebogen speurend over het strand struinen. Grote laarzen, grijze baard, petje; méér strandjutter wordt het niet.

Thijs de Boer steekt meteen van wal: „Kijk! Deze Noordkrompschelp, heel bijzonder, kan wel 500 jaar worden!” Speurend over de grond loopt hij verder. „Ook al lijkt er zo op het oog niks te vinden, toch zie je altijd wat bijzonders. Hier, kleine stukjes barnsteen, heel veel geld waard, versteende hars uit de oertijd, miljoenen jaren oud.”

Strandjutter Thijs de Boer vertelt over zeewier. Ⓒ Frank van der Vleuten

De Boer is op Schiermonnikoog geboren. „Als kind zag ik in de etalage van de schoenenwinkel een verzameling schelpen liggen en was meteen verkocht. Dat wilde ik ook. Het is nooit meer overgegaan, later met de kinderen en nu met de kleinkinderen. Mijn kleinzoon Tijmen heeft al een hele kast vol met die troep!” lacht hij.

„Het is zo uit de hand gelopen dat ik thuis een schelpenmuseum heb met schelpen uit de hele wereld, allemaal zelf gevonden”, vertelt hij trots. „Ik hou ervan en het houdt me bezig. Heel veel is er ook weer niet op het eiland te doen. Maar er is ook geen keuzestress. Mijn vrouw gaat altijd naar de Spar, want een andere supermarkt is er niet!” Lachend raapt-ie weer iets op van het strand.

Rugzak

„Ik vind natuurlijk ook heel wat andere dingen dan schelpen”, gaat De Boer verder. „Er spoelt van alles aan. Zo heeft iedereen op Schiermonnikoog dezelfde rugzak. Die zijn een tijd terug massaal aangespoeld, per drie in plastic verpakt. Goeie kwaliteit!”

Eens per week fietst Thijs met z’n karretje het strand af. „Dat kan drie uur voor laagwater tot drie uur na laagwater. Anders wordt het zand te zacht. Elke keer zie ik in de verte iets en daar ga ik dan heen. Voor je het weet, ben je 13 kilometer verder!”

Er is altijd wel wat interessants te zien op het strand. Ⓒ Frank van der Vleuten

Een van de mooiste plekken op Schiermonnikoog is het Westerstrand. Een enorme zandvlakte die bijna buitenaards aandoet. Vanaf de duinen is de zee niet eens te zien, zo breed is het strand.

We lopen richting zee en er komt geen eind aan de vlakte. De lange, speelse schaduwen en de lage oranje zon maken het nog mysterieuzer. Niet lang daarna verdwijnt die gouden bol langzaam en toch altijd te snel in zee.

De volgende ochtend gaat de wekker vroeg af, want we willen diezelfde zon ook zien opkomen. Aan de andere kant van het eiland natuurlijk en daarom fietsen we richting De Balg. Helaas kunnen we vanwege het broedseizoen van de vogels nog niet overal komen, maar wel een heel eind.

De landschappen wisselen zich af, van duinen tot bossen, van kwelders tot zandstranden. Onderweg schieten felgekleurde fazanten uit de bosjes en ganzen leiden beschermend hun jongen de weg over.

De zonsopkomst is toch wel het mooiste moment van de dag. Ⓒ Frank van der Vleuten

Bij het Oosterstrand zetten we de fiets neer en gaan te voet het strand op. De zon piept over de horizon en de lucht verandert in een paars-oranje vuurzee, weerspiegeld in de langzaam vloeiende golven die zich over het strand uitsmeren.

Hadden we nou maar beter opgelet waar we de fiets hadden gezet, want alle duinen lijken op elkaar... Maar zelfs het zoeken lijkt ons niet te boeien, want „het komt goed, geen zorgen”: de Schier-gedachte zit er goed in.

Vogelkijkhut

Nog een punt dat we zeker niet willen missen: de vogelkijkhut bij de Westerplas. Maar eerst fietsen we een flink stuk door het bos. Het dennenbos is nog aangeplant door de familie Von Bernstorff, de laatste particuliere eigenaar van het eiland. Aan de rand en uit de wind ontstaan nu ook spontaan loofbossen met veel berkenbomen.

Bij de Westerplas zitten verschillende vogelsoorten, zoals degene waarvoor we komen: de lepelaar.

Statig vliegen de sierlijke vogels heen en weer met hun eigenaardige lepelvormige snavel en achterop de kop een plukje veren dat veel van een matje weg heeft. Een relaxte afsluiter van een paar dagen Schier.

Op de terugweg zijn we een beetje triest. Wanneer we ’s avonds laat eindelijk onze schoenen uitdoen, schudden we er zomaar een hoopje Schier uit.

Blokarten en vliegeren

Ⓒ Frank van der Vleuten

Genoeg kalmte en rust, tijd voor actie en adrenaline! Hiervoor moeten we bij Chris zijn. Zijn activiteitencentrum By Chris op Schier is niet te missen. Vliegers, vlaggen en knaloranje zeilen die over het strand razen: dáár moet het zijn. Chris is trouwens ook niet te missen: grote glimlach, kale kop, glimmende zonnebril.

Veel uitleg heeft een blokart, een soort laagliggende skelter met een draaibaar zeil, niet nodig. Wind vangen en sturen, daar komt het op neer. En hard gaan. Gek hoe dat werkt, want ineens is het doel om met één wiel van de grond door de bocht te gaan. Als het lukt, ook steeds harder, als je maar niet omslaat.

Chris heeft nog een activiteit, eentje waarvan hij zelf helemaal gek is. „Ik kan uren met de powerkite in de weer zijn”, zegt hij terwijl hij de grote vlieger uitrolt. „Je kunt hem vrij eenvoudig met touwen besturen en richting geven. Zodanig dat-ie aan je gaat trekken.” Meteen vliegt Chris een paar meter de lucht in en landt zacht op het zand. „Heerlijk om je hoofd leeg te maken.” Wij worden door het ding vooral languit liggend over het strand getrokken, maar uiteindelijk lukt het een beetje en voelen we de kracht van de wind. Ons hoofd is leeg, onze schoenen niet, die zitten vol zand.

November wandelmaand

Dat Schiermonnikoog niet alleen in de zomer een bezoek waard is, blijkt uit het feit dat november tot wandelmaand is uitgeroepen, met als hoogtepunt de culinaire route die langs vijf restaurants voert.

Wij kregen alvast een voorproefje. Een fijne manier om tegelijkertijd het gelijknamige dorp te verkennen. Zo lopen we langs een enorme walviskaak die als een poort rechtop in het centrum staat. Ooit door een oud-walvisvaarder meegebracht. We beginnen bij restaurant Het Wantij waar we ons eerste heerlijke gerecht en een drankje krijgen.

Via het klooster gaan we over het schelpenpad de Badweg op en nemen plaats op het terras van Hotel Duinzicht voor de tweede gang. Voor de derde gang worden we langs de witte vuurtoren naar Hotel De4dames geleid. We slenteren langzaam richting haven. Over de dijk lopend komen we bij restaurant Wad Anderz. Eigenaar Eelke van der Heide serveert het hoofdgerecht. Hij is vanaf het begin bij de ontwikkeling van de culinaire route betrokken geweest. Trots vertelt hij dat er steeds meer restaurants meedoen. Voor het toetje moeten we, gelukkig maar, nog een stukje wandelen. Bij de Tox Bar in het centrum wacht ons namelijk het heerlijke laatste gerecht. Hoe vol we ook zitten, het is in no-time op.

Zo kom je er

Meerdere keren per dag vaart de veerboot in 45 minuten tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. De kosten zijn €16.50 per persoon. Er is ook een sneldienst die er twintig minuten over doet (toeslag €7.95). Er mag geen auto mee naar Schiermonnikoog.

