Makkelijk te bereiden comfortfood: pulpo met patatas bravas en aioli

Blendbrothers. Wie-brothers? Achter de hippe naam schuilen Hendrik en Kamiel Buysse, twee Zeeuwse broers die hun strepen verdienden in de keukens en achter de bar van sterrenetablissementen Oud Sluis, The Jane en De Kromme Watergang. De broers doen nu allerlei dingen in de culinaire sfeer: events met eten, drinken en muziek, kant-en-klare cocktails, hartige kroketten, advies voor restaurants en bars.

Tussendoor vinden ze nog de tijd om kookboeken te schrijven. Eat this - Fish is hun tweede worp – de eerste draaide rond groenten – en daarin beloven ze 70 unieke, eenvoudige visrecepten. Het duo profileert zich als North Sea-chefs die opkomen voor duurzame, lokale visvangst. Bereidingen met pakweg tonijn of hamachi zul je dus tevergeefs zoeken, wel soorten als kabeljauw, griet, schol, tong, inktvis en veel schaal- en schelpdieren: oesters, garnalen, Oosterscheldekreeft, krab, langoustines, scheermessen.

Lokale vis dus, maar wel vaak bereid met originele of exotische smaakmakers die de broers tijdens hun verre reizen leerden kennen. Gerookte makreel gaat vergezeld van beenmerg en mierikswortel terwijl rog niet de klassieke beurre noisette en kappertjes meekrijgt maar gepimpt wordt met ponzu (Japanse soja-citrussaus) en paksoi.

De recepten zijn, volgens de bereidingstijd, ingedeeld in drie categorieën: Quick (20 minuten of korter), In-between (tussen 20 en 35 minuten) en Take your time (35 minuten of langer). De quickies zijn eerder hapjes of kleine voorgerechten, maar wij nemen onze tijd voor de echte honger.

In de viskraam op de markt lonkt kraakverse pulpo (octopus) en dus wordt het de Spaanse klassieker met gefrituurde aardappelblokjes en knoflookmayonaise. De bereiding is heel simpel en vraagt weinig werk, het enige wat lang duurt is de anderhalf uur gaartijd van de inktvis.

Het beetje stress dat ons overvalt is dat wij niet nauwlettend genoeg de ingrediëntenlijst hebben bekeken. En die vermeldt chipotle (gerookte jalapeño-pepers). Die hebben wij niet in onze voorraadkast. Maar hé chef Google weet raad: half-om-half cayenne- peper en gerookte paprika als vervanging. En wat met het potje venkelzaad dat leeg blijkt? Venkel = anijs, dus ver- vangen we die door steranijs.

Het resultaat mag er wezen: makkelijk te bereiden comfortfood met boterzachte, puur en pittig smaken- de inktvis in de sterrol.

Recept: Pulpotentakels, patatas bravas, aioli

Nodig voor 2 personen:

Pulpo

1 kg pulpo

2 g laurier

10 g chipotle, gedroogde

10 g korianderzaad

5 g venkelzaad

5 g zout

1 knoflookbol, in tweeën gesneden

Aioli

6 eetlepels mayonaise

1 teen knoflook, geraspt

Snufje gerookte paprikapoeder + extra voor afwerking

Snufje gerookte pimentón

Patatas bravas

2 frietaardappelen, in blokjes gesneden

Bereiding:

Doe de pulpo in een soeppan of gietijzeren kookpot met alle overige ingrediënten en breng aan de kook. Gaar de pulpo net onder het kookpunt gedurende 1,5 uur tot de pulpo zacht is. Haal de vis eruit en laat volledig afkoelen. Als alternatief kun je de pulpo in een snelkookpan in 20 minuten garen.

Meng de mayonaise, de knoflook en het paprikapoeder samen tot een gladde aioli en combineer met de gerookte pimentón.

Pocheer de aardappelen op 140 °C en frituur ze goudbruin op 180 °C.

Dresseer de pulpo, patatas bravas en aioli op een bord en werk af met zout en gerookt paprikapoeder.