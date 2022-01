Bah! Dit zijn de meest vieze plekken op kantoor

Er zijn namelijk een hoop plekken op kantoor waar het barst van de bacteriën. Wat dacht je van de printer? Of de waterkoker die je met je collega’s deelt?

Het Britse schoonmaakmiddelmerk Chicopee heeft onderzocht hoe het zit met de kantoorhygiëne. Schoonmaakexperts hebben gemeten hoe veel bacteriekoloniën ze aantroffen per vierkante centimeter op verschillende oppervlakten.

Uit het onderzoek blijkt dat de computermuis het meest vieze contactpunt op kantoor is. De waterkoker is de op één na smerigste plek vanwege het hoge aantal schimmels, gevolgd door de koelkast. Opvallend is dat de wc-bril niet in de top tien van hotspots voor ziektekiemen voorkomt...

Top 10:

De meest vieze plekken op kantoor volgens de onderzoekers ziet er als volgt uit:

1.Computermuis (580 gecombineerde koloniën van bacteriën)

2. Waterkoker (336,6 gecombineerde koloniën van bacteriën))

3. Koelkast (295 gecombineerde koloniën van bacteriën))

4. Laptop (264,8 gecombineerde koloniën van bacteriën)

5. Deurklink van de wc-deur (188 gecombineerde koloniën van bacteriën)

6. Fles met desinfecterende gel (175,5 gecombineerde koloniën van bacteriën)

7. Printer (100,5 gecombineerde koloniën van bacteriën)

8. Lichtschakelaar (99 gecombineerde koloniën van bacteriën)

9. Bureautelefoon (96.5 gecombineerde koloniën van bacteriën)

10. Keukenkast (67,9 gecombineerde koloniën van bacteriën)

Bekijk ook: 5 x plekjes in de badkamer die je niet moet vergeten schoon te maken