Column Babette: ’De lachende koe is niet Frans en het Zeeuws meisje niet Zeeuws’

Als jongetje sprak mijn zoon al een aardig woordje Frans: La vache qui rit was toch maar mooi een hele volzin. Eenmaal in Frankrijk zochten we altijd een lachende koe tegen waartegen hij dit kon zeggen. En die wat hem betreft verantwoordelijk was voor die Franse puntkaasjes waar hij zo dol op was.

Andere werelddelen

Die blijken helemaal niet uit Frankrijk te komen, maar uit het oosten van Slowakije. En toen de Consumentenbond onlangs de herkomst van supermarktproducten op een rijtje zette, werd duidelijk dat de lachende koe niet de enige is die de boel in de maling neemt. Zo gebruikte de grootste supermarktketen van Engeland jarenlang niet-bestaande boerderijnamen voor diverse producten. Door de combinatie met een foto van een Brits landschap op de verpakking, had niemand door dat de producten soms uit totaal andere werelddelen kwamen.

Niks Zeeuws aan

Dat gebeurt vaak. Zo is er weinig Zeeuws aan Zeeuws meisje. De slagroom van de Zaanse Hoeve, met op de verpakking die typisch Zaanse molen, komt volgens de bond uit Duitsland en de magere kwark uit Normandië. Het water van Bar-le-Duc daarentegen klinkt Frans maar is hartstikke Hollands. Komt uit de grond bij Utrecht.

In mijn jeugd bestond er geen twijfel over waar het eten op ons bord vandaan kwam. Simpelweg omdat mijn moeder groenten en aardappelen bij de tuinder kocht, boter, kaas, eieren en melk bij de kaasboer haalde en de vleesvoorraad in de vriezer van een varken van de boer uit het dorp kwam.

Hollands verhaal

Ik zou het liefst een koelkast vol lokaal voedsel hebben. Dat lukt me helaas lang niet altijd of beter gezegd: meestal niet. Maar er is hoop. In Amsterdam ontdekte ik namelijk de winkel Het Lokaal. Bomvol producten met een mooi, Hollands verhaal. De gepassioneerde eigenaresse verkoopt onder meer wijn uit Thorn, tafelzuren uit Amsterdam, zout uit Zeeland, sojasaus uit de Hoeksche Waard en verjus uit de Betuwe.

Nu nog op zoek naar een kaasboer met Hollandse koeien die lachend in de wei staan.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram of mail naar b.wieringa@telegraaf.nl