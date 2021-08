Een hele rij stoelen in het vliegtuig voor jezelf, het kan!

Lufthansa maakt het voor economy reizigers van bepaalde vluchten mogelijk om bij het inchecken hun ticket te upgraden. Wie bereid is tussen de 159 en 229 euro extra te betalen (afhankelijk van de vlucht), kan een zogenaamde Sleeper's Row van drie of vier stoelen reserveren. Wie zo’n Sleeper’s Row koopt, krijt er een kussen, dekentje en matrastopper bij. Volgens de luchtvaartmaatschappij „van businessclass-kwaliteit” voor optimaal comfort.

De Sleeper’s Rows zijn alleen beschikbaar op vluchten die elf uur of langer duren. Per vlucht zullen er drie van deze rijen beschikbaar zijn. Reserveren is vooraf niet mogelijk, zo laat de maatschappij weten in een persbericht. Alleen bij het inchecken wordt duidelijk of passagiers in aanmerking kunnen komen voor een hele rij stoelen.