We gaan op reis en nemen mee: Mifi...

Waar zouden we zijn zonder wifi? Thuis, onderweg, overal willen we wifi. Inmiddels net zo gewoon als water uit de kraan.

Thuis heeft iedereen wel zo’n beetje draadloos internet via de Ziggo’s of KPN’s, onderweg is vaak een zoektocht naar een hotspot. Soms is de verbinding goed, maar vaak laat die te wensen over. Slecht bereik of een bedroevend lage snelheid omdat de hele camping over hetzelfde ’lijntje’ gaat.

Met mobiel wifi, in de volksmond omgedoopt tot mifi, heb je dat probleem niet meer. Overal binnen bereik van een telefoonmast je eigen veilige en supersnelle wifi-netwerk. Netgear bracht onlangs de Nighthawk M2 mobiele router op de markt, een zogenoemde Gigabit Class LTE mobiele router.

Dankzij een telefoonchip (onbeperkt data heb je al vanaf € 20 per maand) supersnel draadloos internet uit een kastje van 10 bij 10 centimeter en slechts 240 gram voor 20 apparaten. Ideaal als je met je groep zakelijk of voor je plezier onderweg bent.

Zelf reis ik regelmatig met de trein tussen huis en de redactie. De snelheid op het netwerk van de NS is nou niet om over naar huis te schrijven, met een M2 is het net alsof ik thuis of op mijn werk zit. Mail vliegt naar binnen en werken in het redactiesysteem verloopt zonder draaiend Apple-strandballen...

Op reis voor de krant in Noord-Ierland heeft de M2 mij twee weken geleden uit de brand geholpen. Wifi in een statig golfresort op de kamer was bedroevend. De mifi-router bracht de oplossing. Zonder problemen een avond mijn redactionele plichten (vandaag de dag hoef je daar al lang niet meer voor op de redactie te zitten) kunnen vervullen.

In de trein komt de M2 prima van pas. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Door een batterij is de router meer dan tien uur zonder stroom te gebruiken. Prima voor onderweg, maar de M2 is ook voor thuis een mooie oplossing. Tijdens de test bereikte ik hogere snelheden dan via mijn glasvezel KPN.

Ook handig voor als de stroom uitvalt. Alles wat internet nodig heeft en zelfstandig kan draaien, zoals laptops, telefoons of beveiligingssystemen blijven gewoon verbonden met de buitenwereld.

De M2 heeft ook zogenoemde ’ethernet offloading’. Steek een netwerkkabel in een vast aansluitpunt op locatie en ’het internet’ gaat over naar het veilige draadloze netwerk van de M2. Handig als je geen pottenkijkers wilt, want zodra je direct inprikt op een bestaand vast netwerk kunnen anderen je ook zien. En aangezien de apparaten het netwerk van de M2 al kennen is er van inloggen geen sprake meer. Alles maakt automatisch contact.

Via de mobiele app of de webbrowser beheer je de router, die ook als powerbank kan dienen of mediahub (bijv. streamen films) door er een harde schijf op aan te sluiten. En net als een gewone router is ouderlijk toezicht in te stellen.

Plus

Snelheid. Veel mogelijkheden.

Min

Bediening op M2 traag.

Waardering

Prijs

€430