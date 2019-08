Recept van de dag: salade met honingdressing en garnalen

Hij schrijft: “Deze week nog warm, althans in het noorden, wat voor westerlingen en Randstedelijken onbekend gebied is. Dat moet ik althans vaak ervaren, zoals vorige week het nieuws meldde dat bijna half Nederland door hevige regenval, hagelbuien en uitzonderlijke bijna-overstromingen bijna ten onder ging. Daar heeft geen enkele inwoner hier iets van meegekregen. De droogte teistert onze regio met veel verlies van bomen, struiken en troosteloze weidegebieden. De grondwaterstand is dusdanig laag dat de grond wel VIJF centimeter is ingeklonken.”

Desondanks krijgen we dit heerlijke recept uit het boekje ‘Honing heerlijkheden’ van het Bijkersgilde: in een kleine schaal honing en azijn vermengen en even wegzetten. In een grote schaal groenten, garnalen, grapefruit en munt combineren.

De dressing over de salade gieten en naar smaak peper en zout toevoegen. Zet zaterdag nú in je agenda!

Nodig voor vier genieters:

• 75 gram honing

• 250 gram grapefruit partjes

• 60ml witte wijn azijn

• 1 eetlepel verse munt, fijn gehakt

• 1 kg gemengde groenten -

• zout en peper naar smaak

• 250 gram gekookte gepelde garnalen