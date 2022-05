De mooiste cruisevakanties (van onze lezers)

Veel lezers zijn gek op cruisen! Eenmaal zo’n vakantie gemaakt, willen velen niet anders meer.

Gerrit Wolke mailt dat hij met zijn vrouw in 1989 zijn mooiste cruise maakte naar voormalig Joegoslavië, Griekenland, Rusland, Bulgarije, Turkije en Italië. „Onvergetelijk. We praten er nog steeds over.”

Ria Schneider schrijft dat ze dankbaar voor de mooie herinneringen is. Zij maakte met haar man onder meer een cruise naar de Caraïben, het Middellandse-Zeegebied en naar Mexico en Hawaï.

„Geweldig! Wat een mooie manier van reizen. Je ontmoet zoveel mensen en de service op de schepen is geweldig.”

Op het wensenlijstje van Willem Jan van Driesten staat een vaartocht door Zuid-Amerika. „Prachtige natuur en dieren.”

Bert Elberse wil met het hele gezin vanuit Florida een zevendaagse cruise door de Caraïben maken. „Vakantie vieren op de meest luxe manier, want we vliegen ook businessclass.”

Toch is en aantal lezers geen fan. Zo schrijft Aad Bouwmeester: „ Duizenden mensen op zo’n schip: overal druk en ’s ochtends in de rij voor de excursies. Wat een stress.”

Droomvakantie

Toen ik 18 was (inmiddels 73), maakte ik een droomcruise van Palma (Mallorca) naar Casablanca, Tanger, Gibraltar en Alicante. Ik heb het aan boord gezellig gehad met een Griekse gitarist. Dat hoort erbij als je jong bent.

Marianne Smith

Hoofdletters

Op ons wensenlijstje staat een cruise naar de Noorse fjorden. Van verschillende mensen hoorden wij dat dit een aanrader is. Deze vakantie staat voor volgend jaar met hoofdletters in onze planning geschreven.

Hans Roosendaal

Azië en Alaska

Ik heb al vele cruises gemaakt en eigenlijk vond ik ze allemaal interessant. De beste tot nu toe was de cruise door Azië, op nummer twee Alaska. Op mijn bucketlist staat onder meer een tocht van Santiago in Chili naar Buenos Aires in Argentinië.

Hans Lodder

Wereldreis

Onze allereerste cruise naar het Caraïbisch gebied beviel heel goed. Als we oud zijn, willen we nog eens met de kinderen een wereldcruise maken, want dat is veel leuker dan achter de geraniums zitten.

Alizé Ramsbrock-Amptmeijer

Ontdekken

Dit jaar word ik veertig en het lijkt me fantastisch om een cruise naar de Caraïben te maken. Het liefst met veel zeedagen omdat ik het schip van boven tot onder wil ontdekken. Er is zoveel te doen dat ik niet eens elke dag op een andere plek hoef te zijn. Ooit maakte ik een minicruise naar Newcastle, maar dat lijkt me niet hetzelfde.

Melanie Senden-Offermans