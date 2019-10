In Hongerwinter aten we suikerbiet, bloembol en zelfs hond

Verzwakt door honger en kou zitten moeder en kinderen in bed tijdens de Hongerwinter. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - „Zeemeeuwen kon je niet eten, zei mijn vader, want die zijn te tranig. En gras ook niet.” De Hongerwinter is al 75 jaar geleden maar ouderen weten nog precies hoe het was. Hoe een kind die tijd beleefde, wordt indringend beschreven in de herinneringen van journalist Aad Jongbloed, die aanstaande vrijdag postuum in boekvorm verschijnen.