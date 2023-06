Op deze vijf plekken maak je de meest spectaculaire vakantieselfies

De ene selfie is de andere niet. Een foto’tje tijdens golden hour met een woeste bergketen op de achtergrond is toch nét iets anders dan die uitgebluste foto die je je partner einde dag stuurt om te illustreren dat je echt geen puf meer hebt om te koken. Maar waar maak je de mooiste? Lieb Management tipt er vijf.

Ifugao rijstterrassen - Filipijnen

Rijstterrassen zijn zo’n typisch voorbeeld van functionele fenomenen die eruitzien alsof ze door een kunstenaar ontworpen zijn, puur voor de esthetiek. Rijstvelden zijn voor veel Filipijnen hun werkplek en de oogst hun voornaamste bron van inkomst. Toeristen bezoeken de velden om hun schoonheid, en de Ifugao rijstterrassen (foto boven) laten goed zien waar ’m dat in zit. Op dit stukje land, dat tot UNESCO-werelderfgoed behoort, versmelten de levendige groene kleuren met de helderblauwe lucht. Prachtige selfies gegarandeerd.

Plage d’Hendaye - Frankrijk

Fietsen, wandelen, zonnebaden, surfen: het kan allemaal op Plage d’Hendaye, een drie kilometer lang strand in het Franse Baskenland. Het strand ligt langs de azuurblauwe Atlantische kust en is een populaire plek voor zowel bewoners als toeristen. Het dorp langs het strand heeft een sfeervolle promenade vol restaurants, bars en winkels, maar je kunt ook historische bezienswaardigheden verkennen, zoals een fort en een kasteelruïne.

Peloponnesos - Griekenland

Griekenland van zijn meest verrassende kant vind je op de Peloponnesos. Dit is het grootste schiereiland van Griekenland, ten zuiden van het vasteland. Hier kun je heerlijk rondtouren. In nog geen twee uur bereik je Nafplio, een van de mooiste en meest pittoreske steden van het schiereiland. Vanuit hier kun je spectaculaire boottochten maken over de azuurblauwe zee, diverse wijngaarden bezoeken (want de Peloponnesos kent een eeuwenoude wijncultuur), de bergen in voor een mooie hike en stoppen bij een van de vele tempels.

Diana’s Point - Oman

Toen prinses Diana in 1986 een koninklijk bezoek aflegde aan Oman, beklom ze de berg Jebel Akhdar. Wat ze daar zag, overtrof naar verluidt alles wat ze daarvoor zag en daarna nog zou meemaken. Het uitkijkpunt, dat inmiddels is omgedoopt tot Diana’s Point, biedt prachtig uitzicht over de bergen en kleine bergdorpjes. Een selfie nam Diana er dan weer niet, maar dat betekent niet dat jij dat niet kunt doen. Het is er de perfecte plek voor!

Houston - Verenigde Staten

Duik de straten van het Amerikaanse Houston in voor een prachtig levendig decor voor je selfies. Karakteristiek zijn de vele muurschilderingen op muren, trappenhuizen, treinwagons en bruggen in en rond het centrum van Houston, vooral in het Washington Avenue Arts District. Graffitikunstenaars gebruiken de open ruimte als hun eigen persoonlijke canvas waardoor H-town een van de meest levendige straatkunstscènes ter wereld is.