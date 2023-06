Smaaktest tonijnsalade: alleen deze drie merken scoren een voldoende

Koude salades vormden vroeger tijdens het diner een tussengerecht, de huzarensalades en Russische salades waren daarvan het vroegste voorbeeld.

Je kunt tonijnsalades grofweg indelen in stevig en slap. Wat we thuis als tonijnsalade bereiden, soms met ui en stukjes appel, kun je in de verste verte niet vergelijken met wat er in de bakjes wordt verkocht. Wellicht omdat we zulke salades vaker op toastjes smeren.

Tegenwoordig worden ook tonijnsalades met peper en met minder mayonaise verkocht.

Wij gingen voor de ’naturel’ tonijnsalade om overzicht te kunnen houden. De ingrediënten liegen er trouwens niet om. Kijkend naar de etiketten zien we vaak eieren, zetmeel, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur, conserveermiddel, verdikkingsmiddel en kleurstof in de vorm van paprika-extract terug. Het percentage tonijn valt bovendien een beetje tegen: rond 45 procent.

Het was opvallend hoeveel merken onvoldoende scoorden. Liefst vijf, aangevoerd door Albert Heijn. „Wat is dit? Het smaakt allesbehalve naar tonijn.” Jumbo kreeg evenmin de handen op elkaar. „Dit is gewoon ranzige drab. En waar is de tonijn?” Aldi verkoopt tonijnsalade van Signature Foods. „Dit mayo-papje is misschien wel geschikt voor over de vitello tonnato. Veel te fijn, meer een saus.” De tonijnsalade van Menken (onder meer Dirk en Vomar) was een „smakeloze tonijnsmurrie.” „Ik kan geen textuur ontdekken.”

Slechts drie merken scoorden een voldoende of meer: Karaat, Lidl en Johma.

Top 3

1. De tonijnsalade van Karaat (Plus, Dekamarkt, Dirk) kon er zeker mee door. „Deze is wat steviger, geeft een prettig mondgevoel.” „Lekker hoor, met een augurkje.” „Goede combinatie van tonijn en augurk.” „De verpakking oogt wel goedkoop, maar deze proeft het meest alsof hij vers is.” €1,99 per 300 gr

2. Op de tweede plaats vinden we de tonijnsalade van Lidl van Chef Select terug. „De tonijnsmaak en -textuur komen duidelijk naar voren.” „De kleur is ook goed.” „Best lekker, met de nadruk op ’best’.” €1,09 per 200 gr

3. De bekende salademaker ’oet Twente’ maakt de top 3 van deze week compleet. Men vond Johma „mooi fris, al zit er wel veel mayo in”. „Beetje flauw, maar anderzijds een lekkere, milde tonijnsalade.” €3,29 per 175 gr