Samen bakken

Het is er één keer van gekomen. We hadden wat licht verbrande bokkenpoten en zandkoekjes, de rest was echt mislukt. Ik ben een koker, beetje van dit, beetje van dat, ik zwaai met gulle hand en volg geen recepten. Maar wanneer je wilt bakken, moet je de geest van een apotheker hebben. Helaas is mijn kleindochter geen haar beter dan ik: hup, er mag nog wel wat bij!

Ook dit jaar hebben we ons vast voorgenomen om te gaan bakken. Waarschijnlijk komt er een halve klas mee, want ze heeft nogal een entourage. Geeft allemaal niet. Ditmaal ben ik gewapend met de Weihnachtsküche, een blad dat ik Berlijn in de supermarkt zag liggen.

Met mijn ene been in de Duitse traditie en het andere in de Ierse, is het altijd een spagaat in het denken. Dit jaar ben ik Duits. Hé, achterin staan een paar bladzijden Kerst bij de buren. En dan lees ik recepten uit Zweden, Portugal, Griekenland, Polen, noem maar op. Niets uit Nederland.

Gek hè, als landje altijd de grootste mond, maar een eigen kerstrecept, ho maar!

Ik heb zin om te gaan bakken. Met grote gebaren totdat we een eigen Hollandse kerst hebben uitgevonden. De hoogste tijd!

