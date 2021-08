Freek Vonk onder de indruk van reusachtige woestijnleeuwin

Ik rijd door Skeleton Coast, een verlaten kuststrook in de Namibwoestijn. Met de crew ben ik op weg naar dr. Philip ’Flip’ Stander, dé leeuwenexpert in Namibië. Zijn specialiteit? Woestijnleeuwen. Ik heb de unieke kans gekregen om een week met deze wetenschapper mee het veld in te gaan.

We ontmoeten elkaar midden op de stoffige vlakte met onze oude Landrovers. Na een korte uitleg gaan we meteen op weg, want het kan weleens een lange dag worden. Ons doel is een leeuwin met een defecte zender in haar halsband te vinden. Haar laatste coördinaten zijn bekend. We gaan apart de omgeving uitkammen, geen kattenpis in deze enorme zandbak.

Woestijnleeuwen kunnen lang zonder drinkwater en overbruggen enorme afstanden als het moet. De leeuwinnen hier verlaten hun geboortetroep al met achttien maanden oud, maar liefst twee jaar eerder dan de savanneleeuwinnen in de Serengeti.

Ook zijn de troepen hier kleiner. Logisch, dan zijn er minder monden te voeden. Om diezelfde reden werpen woestijnleeuwinnen doorgaans niet meer dan twee welpen per nest. De welpen hebben wel een veel grotere overlevingskans dan enige andere Afrikaanse leeuwenpopulatie.

"Zendertje in halsband is defect"

Elke woestijnleeuw krijgt vanaf een leeftijd van twee jaar een zenderhalsband om. De ngo waarvoor dr. Stander werkt, Desert Lion Conservation Trust, verzamelt zo belangrijke informatie over deze zeldzame katten.

Er zijn er momenteel minder dan 150 en ze worden bedreigd. Jonge mannetjes zwerven enorme afstanden en hebben grote kans te worden gedood in omliggende dorpen. Zij worden ook vaker slachtoffer van de trofeejacht. Het gevolg hiervan is dat de verhouding tussen aantallen leeuwen en leeuwinnen scheef ligt en groepssamenstellingen sneller veranderen. Troepen bestaan vaker alleen uit volwassen vrouwtjes met hun nakomelingen.

Pas nadat de zon is ondergegaan, komt er bericht vanuit de andere auto: de troep is gelokaliseerd. Eenmaal ter plaatse zien we hoe het verdovingspijltje zijn werk doet. Als ik voorzichtig dichterbij kruip, zie ik pas hoe reusachtig zij is. Haar voorpoten zijn groter dan mijn handen! We moeten zachtjes praten want het zou niet de eerste keer zijn dat een dier spontaan uit een verdoving ontwaakt...

Ik vervang zo snel mogelijk de kapotte halsband en check haar vitale functies bij het licht van onze koplampen. Daarna geven we haar een middel om de verdoving mee op te heffen en snellen ons de auto’s in. Dankzij het zendertje zal deze leeuwin kostbare kennis opleveren. Laten we hopen dat het genoeg is om de woestijnleeuwen te beschermen!