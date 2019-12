Recept van de dag: Babi Padang en Selamat Makan

Selamat Makan is een verzameling Indische recepten, eerst op papier en later op het internet. Wouter Rademakers verzamelde alles, uitgeverij Edicola las hier over het bestaan van die verzameling en gaf het uit. Nu ligt er een mooie schone versie van recepten zoals die met name bij de marine maar bij ook bij alle andere ’Indische mensen’ werd gekoesterd.Een

recept eruit, gewoon boek open laten vallen en het eerste waar mijn oog op viel:

Nodig voor gezellige tafel:

•500 gr varkensvlees

•3 tenen knoflook fijngehakt

•2 theelepels kentjoer (bitterwortel)

•½ eetl djinten (gemalen komijn)

•1 kopje bouillon

•1 eetl bloem

•2 grote uien fijngesneden

•1 theel djahé (gemalen gemberwortel)

•5 kemiri noten, fijngestampt

•1 kopje prei fijngesneden

•1 ei

•zout en peper

Bereiden:

Snij het vlees in blokjes, wrijf in met de kruiden en bak in wat olie. Vermeng meel met geklutst ei en leng aan met de bouillon.

Doe er de prei bij, breng op smaak met zout en peper. Voeg toe aan het vlees en smoor rustig aan tot alles bijna droog en het vlees gaar is. Heerlijk bij gebakken rijst.