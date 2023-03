Lange vliegreis voor de boeg? Neem tennisballen mee!

Nu horen we je denken: waarom zou ik tennisballen meenemen het vliegtuig in?

Nou, volgens Laura Coleman, een fitnesscoach en rugpijnspecialist, kun je de tennisballen tijdens de vlucht inzetten om rugpijn te voorkomen.

Op Instagram deelt Coleman (@laura.coleman27) haar goedkope reishack. „Dit is wat ik mijn patiënten altijd adviseer als ze op reis gaan”, zo legt de trainer, die gespecialiseerd is in het verlichten van rugpijn en het herstel van blessures, uit in een video.

Krijg je tijdens een lange reis last van je rug, dan kan het dus helpen om twee tennisballen in een sok te stoppen en er vervolgens met je rug tegenaan te zitten. „Plaats de sok onder je schouderbladen of boven je heupen. Het helpt om je rug los te maken als het vastzit tijdens een lange reis.”

Coleman kan rekenen op positieve reacties. „Ik heb dit gedaan tijdens een 18 uur durende vlucht en ik kan het iedereen aanraden”, zo schrijft iemand. Een ander: „Dit helpt echt!”