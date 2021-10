Recept van de dag: romige kalfsstoof van de boerderij

Nodig voor 4 personen:

- 750 g kalfsstoofvlees (in kleine stukjes)

- 1 el olijfolie

- flinke klont boter

- 2 uien (gesnipperd)

- 4 dl kalfsfond

- paar takjes tijm

- 3 laurierblaadjes

- 250 g champignons

- 300 g jonge wortelen

- 2 dl room

- citroensap

- 4 el fijngehakte peterselie

- peper en zout

Bereiding

Het gerecht komt terug in Bij de Boer (Uitgeverij Manteau) waarin boeren hun familierecepten delen. Dit recept is van de familie Theunis die runderen houdt. Verwarm de olijfolie met de boter in een pan en fruit de uien glazig. Voeg de stukjes vlees toe, kruid met peper en zout en schroei het vlees rondom dicht. Voeg dan de kalfsfond, tijm en laurier toe.

Je kunt een beetje water toevoegen zodat het vlees onderstaat. Dan het deksel erop en een uur laten sudderen. Snijd de champignons in plakjes en de wortels in stukjes. Voeg de laatste 10 minuten de groenten toe. Giet dan de room erbij en wat citroensap, naar smaak. Laat de saus even inkoken. Als die te dun is, kun je wat maizena gebruiken om de saus in te dikken. Garneer de kalfsblanquette met peterselie, serveer hem met rijst of frietjes die je lekker in de saus kunt dippen.