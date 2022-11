Vier tips voor koken met diepvriesgroenten

Diepvriesgroenten zijn altijd verkrijgbaar. Zelfs groenten die nu niet in het seizoen zijn, zijn wel terug te vinden in het vriesvak. Dat maakt deze productgroep bijna onmisbaar. Het verschil met verse groentesoorten zit ‘m vooral in de textuur.

Door het hogere vochtgehalte dat ingevroren groentes bevatten wordt beïnvloed na het ontdooien van het product. Dit komt doordat er kristalvorming rondom de groente optreedt. De kristalvorming zorgt voor ontelbaar veel interne microsneetjes binnenin de groentesoort. Door deze instabiliteit kan een vriesproduct uiteindelijk een melige textuur ontwikkelen.

Die melige textuur kun je goedmaken door de groente op een geschikte manier te bereiden.

Tips voor het koken met diepvriesgroenten

1. Direct vanuit de vriezer in de pan

Dit is een gouden tip die vooral werkt bij het bereiden van een soep, curry of pastasaus. Je kunt de groente dan direct vanuit de vriezer aan de vloeibare warme massa toevoegen. Deze manier kun je ook gebruiken voor het maken van een smoothie. Lekker, snel en makkelijk.

Deze tip is overigens niet zo handig voor het maken van hartige deeggerechten. Ontdooi de ingevroren groente eerst voordat je ermee gaat werken in een quiche of op een pizza. Je wilt tenslotte een crunchy bodem, geen zompige bedoeling.

2. Vanuit de vriezer direct roosteren

Een smakelijke bite is altijd welkom bij groentes. Als je ingevroren groentes wil roosteren, doe dit dan in een voorverwarmde oven. Het is ook belangrijk dat je de groentesoort voorziet van een laagje olijfolie, zodat ze niet te snel schroeien. Het roosteren mag best bij hoge temperatuur: 230℃ is geoorloofd.

3. Zakjes boven bakjes

Kies voor zakjes in plaats van doosjes vriesgroenten. Waarom? Deze zijn vormbaar en daardoor makkelijk op te bergen in je vriezer. Vooral handig als je maar één vriesvak hebt in je koelkast.

4. Kook de groente niet te lang

Ingevroren groentes hebben een minder lange kooktijd nodig dan de verse soorten. Dit komt doordat ze vooraf vaak al een keer gekookt zijn, alvorens ze ingevroren worden. Zorg er daarom voor dat je de groente niet te lang laat pruttelen.