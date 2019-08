Docenten Marco en Sandra voeden niet altijd op volgens het boekje

Marco en Sandra voeden dochter Freia tweetalig op: Nederlands en Fries. Ⓒ Foto Anne van der Woude

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er één in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Ten Hoff uit Leeuwarden. Beide ouders zijn docent, maar opvoeden blijkt toch een vak apart….