Gevleugelde held uit de jaren 90 - Ford Escort RS Cosworth

De Ford Escort RS Cosworth is eigenlijk geen Escort, want onderhuids is het een Sierra RS Cosworth. Ford had een wendbaarder wapen nodig om de hegemonie van de Lancia Delta HF Integrale in het WK-rally te doorbreken. De Sierra RS Cosworth kwam te kort en er werd een vlijmscherpe Escort geslepen. Op basis van de beproefde Sierra-techniek, dat dan weer wel. Het is dan ook feitelijk een ingekorte en versmalde Sierra met de motor in lengterichting gepositioneerd. De wielbasis, de lengte en de breedte zijn dientengevolge aanzienlijk groter dan van een normale Escort die een dwarsgeplaatste motor én voorwielaandrijving had.

