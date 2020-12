Volgende zomer willen we weer naar het buitenland

Van degenen met vakantieplannen zomer 2021 geeft 70% aan naar het buitenland te gaan. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Nederlanders maken massaal plannen om in zomer 2021 de zon op te zoeken in het buitenland. Zij rekenen erop dat corona dan geen belemmering meer is. De helft wil voor de zomervakantie gewoon weer het vliegtuig pakken. Slechts een kwart kiest voor ’lekker weg in eigen land’.