Lezersreis: voordelig naar droombestemming Kreta

Kreta is een droombestemming waar voor iedereen wat te beleven valt. Het Griekse eiland is de grootste van de groep en daarmee ook één van de meest veelzijdige. Met een kustlijn van meer dan 1000 kilometer en zongarantie van mei t/m oktober, kunnen zowel zon- als natuurliefhebbers hier alle kanten op. Door de rijke historie komen ook cultuurliefhebbers niks tekort. Kortom; de perfecte alles-in-één bestemming.

De reis

Hotel Vasia Ormos ligt in het plaatsje Agios Nikolaos, dat al een geweldige vakantiebestemming op zich is. Het is een sfeervol stadje waar je vrijwel alles binnen handbereik hebt. Vanuit het centrum loop je direct de verschillende strandjes op en ook in het gezellige haventje is genoeg te beleven. Het hotel bevindt zich niet ver van het centrum en is zelfs met een mooie wandeling langs het strand binnen een half uur te bereiken. Eenmaal aangekomen in dit pas gerenoveerde verblijf, kom je niks tekort.

Tijdens het heerlijke ontbijt op het terras kijk je uit over de prachtige baai, de kamers zijn ruim opgezet en het fijne zwembad biedt ultieme ontspanning.

Omdat Kreta het gehele jaar door een heerlijk klimaat heeft ben je hier niet gebonden aan het hoogseizoen om te genieten van je vakantie. Zowel in het voor - als in het najaar is hier nog perfect strandweer.

Aanbieding

- Verblijf 8 dagen en 7 nachten in Hotel Vasia Ormos

- 2-persoonskamer

- O.b.v. half pension: heerlijk ontbijt en diner inbegrepen

- Inclusief retourvlucht naar Heraklion (Kreta)

- Transfer van/naar hotel en luchthaven is bij te boeken.

Hotel Vasia Ormos

- Pas gerenoveerd

- Ontbijt en diner met waanzinnig uitzicht

- Rustig Adults only hotel

Boeken

Om te boeken: zoek op sunweb.nl naar Hotel Vasia Ormos, en gebruik code LEZERSAANBIEDING22.