Roetvlekken op de bank? Zo krijg je ze weg

Lion en Sandra: „Op onze nieuwe bank zijn roetvlekken van de open haard gekomen.”

Zamarra: Altijd eerst zoveel mogelijk losse roetdeeltjes van de bank afslaan of droogvegen. Ingetrokken roet behandel je met een schone witte doek, gedoopt in wasbenzine. Dep dit op de vlek (niet wrijven). Pak steeds een schoon stukje doek totdat alle roet is opgenomen.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl