Zelf geluk zoeken als medicijn tegen coronadepressie

Covidchagrijn

De psycholoog meent dat gelukswetenschap ons kan helpen om van het covidchagrijn af te komen. „Zij kan ons helpen op te veren door ons psychologisch immuunsysteem te versterken”, schrijft hij in zijn nieuwe boek Gelukkiger, wat er ook gebeurt.

Veerkracht

Een krachtig psychologisch immuunsysteem versterkt volgens hem niet alleen onze veerkracht, het maakt ons ook antifragiel. Met andere woorden het maakt ons éxtra veerkrachtig. Volgens de definitie van kennistheoreticus Nassim Taleb is iets, bijvoorbeeld een bal, antifragiel als het na spanning of druk niet gewoon zijn oorspronkelijke vorm aanneemt, maar zelfs sterker is geworden.

Relatie

Prof. Ben-Sahar past deze definitie ook op de mens toe: „Een antifragiel systeem - dat kan een voorwerp zijn maar ook een mens of een relatie of een groep mensen, of zelfs een heel land - kan tegen een stootje: het groeit bij moeilijkheden en wordt weerbaarder, sterker, beter, gelukkiger.”

Soorten

Antifragiliteit, eigenlijk de basis van geluk, kan dus worden bereikt door een sterk psychologisch immuunsysteem. Maar hoe bouw je dat op? De prof heeft daarvoor vijf soorten welzijn afgebakend die elkaar onderling beïnvloeden. Door deze ’sleutelgebieden’ regelmatig te controleren, vind je ’verbeterpunten’ die je geluksniveau stapsgewijs verhogen. „En krijg je een indruk van je huidige welbevinden zodat je weet waar actie is vereist”, zegt hij. „Door je leven steeds te verbeteren word je niet alleen gelukkiger maar ook optimistischer en krijg je meer hoop voor de toekomst.”

"Juist in coronatijd hard nodig"

De vijf welzijnsdomeinen, die Tal Ben-Sahar samen het SFIRE-spectrum noemt, zijn: 1) Spiritueel welzijn: Leven we bewust? 2) Fysiek welzijn: Zorgen we voor ons lichaam? 3) Intellectueel welzijn: Wordt onze nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld? 4) Relationeel welzijn: Versterken en verdiepen we onze relaties? 5) Emotioneel welzijn: Staan we alle emoties toe?

Diepgang

De geluksgoeroe vindt dat we zo bewust mogelijk moeten leven, in het ’hier en nu’. Dat we ons lichaam tijd moeten geven te herstellen. „Stress is niet het probleem. Het probleem is onvoldoende hersteltijd.” Dat we intellectuele diepgang in plaats van oppervlakkige kennis moeten nastreven. Dat we onze relaties dienen te verdiepen door openhartigheid en daarbij gerust ruzie mogen maken. En dat we geen emotie mogen wegdrukken.

Interessant

Telegraaf-psycholoog Jeffrey Wijnberg vindt de methode van de Harvardprof interessant: „Het is zeker zo dat een goede relatie gezondheid en immuunsysteem versterkt. Dat geldt ook voor inspirerend werk.” De theorie doet hem denken aan een onderzoek waaruit blijkt dat optimitische mensen een sterker psychisch weerstandvermogen hebben en daardoor beter zijn in het opvangen van teleurstellingen.