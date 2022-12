Oproep: wie verstuurt er nog ’ouderwetse’ kerstkaarten?

Wie zit er de komende dagen aan de eettafel met een berg kerstkaarten om die te voorzien van een persoonlijke boodschap? Waarom vindt u het belangrijk om een handgeschreven kerstkaart op de post te doen?

En naar wie stuurt u zo’n kaart? Stuurt u die bijvoorbeeld alleen naar mensen van wie u (bijna) zeker weet dat u er ook een ontvangt? Of naar mensen die (het afgelopen jaar) heel belangrijk voor u zijn (geweest)?

Ook zijn we benieuwd wat u met de ontvangen kaarten doet. Bewaart u die elk jaar of gaan ze op een gegeven moment toch de papierbak in?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen handgeschreven kaart stuurt, maar een digitale kaart zoals dat via verschillende websites mogelijk is. Waarom kiest u voor een digitale groet?

