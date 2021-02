Mijn coronamaatje&ik: ’We hebben elkaar nog nooit in ’t echt gezien, maar wel een vriendschap voor het leven!’

Wie: Minke van Kuijen (35), online content creator voor o.a. GierigeGerda.nl, uit Helmond.

Coronamaatje: Iris Newman (35) uit Eindhoven.

„In januari begon Iris een blog in dezelfde niche als mijn site. We zijn elkaar gaan volgen op Instagram. Dat was in april nog wat afstandelijker met reacties op stories en posts, maar dat liep snel uit op adviezen geven aan elkaars volgers. En elkaar helpen met dingen waar we tegenaan liepen. Toen ik eind augustus even een social media break nam, gingen we verder op Whatsapp en maakten we plannen om echt af te spreken. Helaas kon dat door corona niet en besloten we dan maar een date te doen via videobellen. Dat doen we nu regelmatig, voor we het weten zijn we 3 uur aan het kletsen.

Ik miste, ook al voor corona, iemand met wie ik kon praten over mijn interesses. Ik heb heel lieve vrienden en familie om me heen, maar over besparen en financiën wordt niet gepraat. Ook miste ik iemand die bepaalde dingen snapt die ik heb meegemaakt. Daarnaast is lockdown-leven natuurlijk erg saai. Een maatje met wie ik (digitaal) kan afspreken en even wat gezelligs kan doen is dan erg welkom. Dat vind ik allemaal bij Iris.

Sparren

In je volwassen leven een nieuwe vriendschap opbouwen is al niet makkelijk, laat staan in een tijd dat iedereen thuis en binnen moet zitten. Iris is niet alleen een vriendin, we zijn ook sparringpartners voor onze bedrijven en we hebben samen een podcast opgezet. Dat kletsen ging zo lekker; we besloten dat we het net zo goed op konden nemen en met de wereld konden delen. We zijn allebei Brabants, met een passie voor geld. Dus de 'Geld Met Een Zachte G'-podcast was vlug geboren. Dat gaf weer iets nieuws om mee bezig te zijn, dingen te ontdekken en uit te zoeken.

We zijn beiden onze ondernemingen midden in de crisis gestart. Dat is natuurlijk heel erg spannend, maar doordat we allebei in dezelfde branche zitten kunnen we elkaar helpen, samen sparren en natuurlijk ook een cheerleader zijn voor de ander. In normale tijden zouden er veel meer evenementen zijn waar je met collega bloggers kan netwerken, dat mist nu.

Deze vriendschap houdt niet op als corona straks de wereld uit is. Daarvoor hebben we te veel wilde plannen. Van gewoon een wijntje doen in-real-life tot samen naar de duurzame weekmarkt hier in de buurt en winkelen in Duitsland. En natuurlijk onze podcast, waarmee we echt nog heel veel plannen hebben. Dat zal ook wel een heel andere beleving zal zijn als we die op kunnen nemen terwijl we in dezelfde ruimte zitten!