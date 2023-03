Freek Vonk vliegt uit de bocht in Noorwegen: ’Het gaat hard’

Noorwegen valt nooit tegen: naaldbossen, bergen, fjorden, het noorderlicht en natuurlijk een heleboel wildlife. De dieren waarmee ik vlak bij het stadje Kirkenes kennismaak, zijn niet wild. Maar ze staan, als een van de oudste hondenrassen ter wereld, dicht bij hun wilde-wolvenvoorouders: Siberische husky’s.

De beste manier om je in het noorden van Noorwegen voort te bewegen, is per sneeuwscooter of, als je helemaal back to basic wilt gaan: de hondenslee. Dat ga ik vandaag proberen. Hoe moeilijk kan zo’n sleetje besturen nou zijn, dacht ik, ik ben immers ook helikopterpiloot. Duidelijk te makkelijk gedacht!

Bij de eerste poging om de slee met zes overenthousiaste poolhonden in bedwang te houden, vlieg ik onmiddellijk uit de bocht en val languit in de sneeuw. Leren hondensleeën gaat letterlijk met vallen en opstaan. Na een tijdje heb ik het evenwichtsgevoel beter te pakken en schiet ik ervandoor. Het gaat hard. Degene die op de slee staat, de musher, moet de snelheid goed in de gaten houden. Niet alleen om ongelukken te voorkomen, maar ook om de honden niet uit te putten. Zij zullen harder rennen dan goed voor ze is als je je voet niet altijd een beetje op de rem houdt. Ze zullen namelijk alles geven, dat is hun natuur.

Maar als de samenwerking tussen musher en honden goed is, dan werkt die als een geoliede machine. Poolhonden zijn geboren om te rennen. Een aantal kenmerken maakt ze uniek. Ze hebben een dubbele vacht die hun lichaamswarmte isoleert en hun huid droog houdt. Op hun voetzolen zitten haren die voor grip zorgen en in de dikke sneeuwlaag als antiklontermiddel werken. Net als veel andere dieren in koude klimaten hebben poolhonden een radiatorsysteem van bloedvaten. Dit warmtewisselsysteem zorgt dat warm bloed op de essentiële plaatsen blijft, in de kop en de romp, en dat de poten het met wat koeler bloed kunnen doen. Het woord ’opgeven’ kennen ze niet. Alles is gericht op overleven.

Poolhonden waren lange tijd de enige vorm van vervoer in het hoge noorden; ze verbonden de meest afgelegen plekken met elkaar. Ze zijn nog altijd populair en in sommige gebieden belangrijk in culturele tradities.

Wat een magische ervaring om over een bevroren fjord te glijden, puur op kracht van deze dieren. Mushers streven ernaar om honden in hun team te kiezen die allemaal ongeveer van gelijke grootte, maar ook van gelijke tred zijn. Zo bereikt een sledehondenteam het gemakkelijkst haar doel: snel en veilig van A naar B. Het ziet er alleen naar uit dat ik alweer terug moet naar A, want het weer kan zomaar omslaan. De eerste sneeuwvlokken vallen al en het zicht zal snel verminderen.

We keren om naar de lodge, soepel en snel alsof we al jaren een team zijn. Dit was het ultieme buitenavontuur!