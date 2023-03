Nationale Complimentendag: zo geef (en ontvang) je complimentjes op de juiste manier

Zeg eens eerlijk: hoe vaak reageer jij met een simpel ’dankjewel’ als iemand je een compliment geeft? De kans is groot dat je nonchalant de schouders ophaalt. „Ach, dat stelde niet veel voor!” En als iemand iets aardigs over je kleding zegt, bent je waarschijnlijk geneigd om te vertellen dat je je overhemd niet zo bijzonder vindt. „Dit oude ding hangt al jaren in de kast.”

Sociotherapeut en lichaamstaalexpert Frank van Marwijk schreef met Hans Poortvliet Het groot complimentenboek. Hij stelt dat lof ontvangen veel Nederlanders niet altijd gemakkelijk afgaat. „Zonder ons daarvan bewust te zijn, gebruiken we verschillende manieren om complimenten af te weren of te diskwalificeren”, stelt hij.

Bescheiden

De sociotherapeut stelt dat het veelal met bescheidenheid heeft te maken. „Velen van ons durven niet in het zonnetje te worden gezet”, zegt hij.

Ook wantrouwen maakt het ingewikkeld om er goed mee om te gaan. „Complimentjes maken ons vaak onzeker of we twijfelen aan de oprechtheid ervan”, zegt Van Marwijk. „Er zijn mensen die altijd enig wantrouwen hebben. Zij denken dat als iemand iets vriendelijks zegt en zijn waardering uitspreekt, het automatisch betekent dat die persoon iets van hen wil. Waarom zouden ze anders zo aardig zijn?”

Te weinig

Volgens de sociotherapeut complimenteren we elkaar over het algemeen sowieso weinig. Daar zijn meerdere redenen voor. De eerste (en tevens voor de hand liggende) is een gebrek aan opmerkzaamheid. „Om een compliment te geven, moet je iets zijn opgevallen.”

Daarnaast houdt vooral angst voor wat anderen zullen denken ons tegen om iemand te prijzen. We zijn, zo stelt Van Marwijk, bijvoorbeeld bang dat we voor slijmbal worden aangezien.

Loterij

Jammer, want een compliment kan veel met ons doen. Van Marwijk: „Krijg je er een die oprecht en gemeend is, dan voelt het bijna alsof je een grote prijs in de loterij wint. Het beloningscentrum dat in ons brein wordt geactiveerd, is hetzelfde hersengebied dat wordt geprikkeld als we een prijs winnen.”

De gever kan er ook een goed gevoel bij krijgen. De sociotherapeut vergelijkt het met een cadeautje. „Als je iemand met een geschenk verrast en diegene is er oprecht blij mee, dan doet jou dat automatisch goed. Door nonchalant te reageren, geef je het als het ware terug; niet altijd leuk voor de ander.”

„Wil je echt complimenteus zijn, dan moet je je in iemand verdiepen. Daaruit blijkt belangstelling”, zegt Van Marwijk. „Als ik tegen je zeg dat je goed werk hebt afgeleverd zonder je artikel te hebben gelezen, dan heeft dat voor jou weinig waarde. Toon dus interesse, maar wees ook oprecht en zo gedetailleerd mogelijk in je loftuiting. Dan laat je zien dat je de ander écht erkent en waardeert.”

Schouderklopje voor jezelf

Vergeet niet jezelf af en toe een schouderklopje te geven. Het is goed om regelmatig stil te staan bij wat je hebt gedaan of wat je aan jezelf waardeert. Dit heeft meerdere voordelen: als je jezelf in stilte waardeert, hoeft je niet bescheiden te zijn. Je hoeft ook niet bang te zijn voor eventuele reacties van anderen.

Dit verhaal verscheen eerder in De Telegraaf.