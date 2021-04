Altijd al willen wonen als een prins(es)? Dit middeleeuws kasteeltje staat te koop!

Het kasteeltje uit 1400 is zeker niet goedkoop. De vraagprijs bedraagt namelijk maar liefst 2.695.000 euro. Tenzij je miljoenen op de bank hebt staan, blijft het dus vooral bij dromen...

Op Funda lezen we dat kasteel Huize Harmelen veertien kamers heeft, waarvan vijf slaapkamers. Er zijn twee badkamers, drie aparte toiletten, een zolder en een kelder. De totale woonoppervlakte is 486 vierkante meter.

Ⓒ kasteel huize Harmelen

Ⓒ kasteel huize Harmelen

Op het perceel (van 6095 vierkante meter!) bevindt zich ook nog het gerestaureerde koetshuis en langs de slotgracht vind je het monumentale gerestaureerde tuinhuis ’t Spijck, ontworpen door tuinarchitect J.D. Zocher. Om het plaatje nog romantischer te maken: er is een mooie oprijlaan, een boomgaard en een waterpartij.

Huize Harmelen heeft zowel een woon- als horecabestemming. Het bovenste deel wordt momenteel gebruikt als woonhuis, de rest is vooral in gebruik als evenementenlocatie. Daardoor liggen de kansen voor Kasteel Huize Harmelen volgens de makelaar voor het oprapen: „Naast dat u markant en geriefelijk kunt wonen met twee of zelfs drie gezinnen in de kasteelwoning, de gewelven of in het Koetshuis, zijn er ook talloze andere mogelijkheden.”

Ⓒ kasteel huize Harmelen

Ⓒ kasteel huize Harmelen

De huidige bewoners, die twintig jaar geleden kwamen wonen op de Kasteellaan 1, laten weten het kasteel te verkopen omdat ze aan iets anders toe zijn.