Zelf aspergesoep maken: met deze tips wordt ‘ie het allerlekkerst

Vind je twee dagen achter elkaar asperges iets te veel van het goede? Dan kun je ook direct op dag één voor de soep gaan natuurlijk. Hoe dan ook, hét belangrijke ingrediënt wat de soep extra veel smaak geeft, is het kookvocht van de asperges. Door deze bouillon als basis te gebruiken, krijgt de soep een rijke diepe smaak.

De asperges

Asperges zijn knisperend vers natuurlijk het allerlekkerst. Maar, in het geval van aspergesoep, hoeven ze allemaal niet zo mooi recht en gelijkmatig te zijn. Ze verdwijnen immers toch in de soep.

Of de schillen meegekookt moeten worden in de bouillon, daarover verschillen de meningen. Zo doet Janneke Vreugdenhil haar schillen bij de uiteindes in dit erg lekkere recept, maar laat meesterkok Margo Reuten ze toch liever achterwege in deze romige versie.

De techniek

Een waterige aspergesoep, daar doen we niet aan. Dus gebruiken we een roux al basis. Net als béchamel, starten we met boter en bloem en voegen we daar beetje bij beetje het aspergekookvocht aan toe. Hierdoor ontstaat een mooie gebonden soep.

Voeg erna nog wat room toe om de structuur extra -jawel- romig te maken. Pureer ook de asperges mee voor een intensere smaak.

Extra’s

Tuurlijk, zo’n aspergesoep an sich, daar zouden we drie keer per dag een bordje van leeg kunnen eten. Maar de extra’s tillen ‘m naar een nóg hoger niveau.

Verse kruiden doen het bijvoorbeeld goed. Zo zweert Janneke Vreugdenhil bij kervel en vinden wij peterselie, dragon, bieslook of zelfs en beetje dille – zoals in dit recept -ook niet verkeerd. Daarnaast zijn wat fijngemalen noten ook erg lekker. Voeg eens wat vis toe in de vorm van stukjes warmgerookte zalm of Hollandse garnalen. En, uiteraard, top de boel af met wat onovertroffen lekkere aspergekopjes.