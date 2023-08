Dagrecept: Salade van broccoli, cheddar en druiven

Voor onderstaande salade gebruiken we cheddar en druiven, die erg goed gaan samen. Van die pecannoten kun je trouwens een heerlijke Amerikaanse pecantaart maken. Dat recept moet ik binnenkort eens delen op deze plek.

De salade is zoals gezegd een fluitje van een cent. Je kunt ook eventueel wat gedroogde cranberry’s toevoegen. Stoom of kook de broccoliroosjes heel kort en laat de groente even schrikken zodat ze niet door garen. Snijd de cheddar in dobbelstenen, halveer de druiven en hak de pecannoten grof. Snipper de rode ui ook grof. Meng voor de dressing de yoghurt, honing en de azijn en giet deze over de salade. Met wat knapperig brood ernaast kun je zo aan tafel.

Nodig voor 1 persoon:

- 2 el Griekse yoghurt

- 1 tl honing

- 1/2 tl witte azijn

- 1 el gehakte rode ui

- 60 gehalveerde rode of witte druiven

- 80 g cheddar (in blokjes)

- 20 g gehakte pecannoten

- 150 g broccoliroosjes