Thuiswerkplek in handomdraai

Als journalist ben je wel wat gewend. De comfortabele werkplek op de redactie wordt vaak kort ingewisseld voor hotelkamers, perscentra, mijn schoot of de Starbucks. Maar kantoor en onderweg zijn er even niet meer, de keukentafel is nu mijn domein. Voor een of twee dagen voorover gebogen over mijn laptop is dat nog te doen, maar al snel ontstaan de eerste nek- en rugklachten en elke dag opruimen schiet er ook nog wel eens bij in.

Dankzij Targus, gespecialiseerd in accessoires voor mobiel werken, is dat nu voorbij. Eén klik en één usb-c kabel inpluggen en mijn scherm staat dankzij een Ergo D-Pro Laptop Stand op ooghoogte en een usb-c toetsenbord en bluetooth muis zijn klaar voor gebruik. Na een week wil ik niet anders meer. Comfortabel en met een verantwoorde houding werken bevalt me uitstekend en opruimen is een fluitje van een cent.

Kabel eruit, één klik en het compacte pakketje (inclusief laptop) staat uit het zicht op een van de eetkamerstoelen en onze huiskamer is – tot groot genoegen van mijn vrouw – geen kantoor meer.

Plus

Comfortabel en verantwoorde werkhouding. Makkelijk op te bergen.

Min

Geen verlichting in toetsenbord.

Waardering

★★★★

Prijs

Laptop Stand € 100,

Compact Wired Multimedia toetsenbord € 25, Wireless USB Laptop muis € 26.