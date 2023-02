Deze Europese steden zijn ideaal voor een winterse stedentrip

Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, heeft aan de hand van de gegevens van de website World Weather Online een ranglijst gemaakt van Europese steden waar de kans op winterse sneeuwdagen het grootst is.

1. Tallinn, Estland - 20,5 dagen sneeuw per maand

Met een gemiddelde van maar liefst 20,5 dagen sneeuw per maand, is het culturele centrum en hoofdstad van Estland, Tallinn, de beste keuze voor een winterse steentrip.

Deze stad heeft al haar charme en schoonheid weten te behouden en is vooral in de winter magisch en romantisch. Als je graag UNESCO Werelderfgoed bezoekt, dan heb je geluk, want de oude binnenstad van Tallinn in het stadsdistrict Kesklinn staat op de lijst omdat het een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa is.

2. Vilnius, Litouwen - 18,5 dagen sneeuw per maand

Vilnius, de hoofdstad van collega-Baltische staat Litouwen, komt op de tweede plaats in deze ranking met gemiddeld 18,5 sneeuwdagen per maand.

Ook het historische centrum van Vilnius, dat bekend staat om zijn barokke architectuur in het oude middeleeuwse deel van de stad, is sinds 1994 erkend als UNESCO Werelderfgoed.

De architectuur van de stad verandert sterk van wijk tot wijk. Geniet van de verschillende vormen van straatkunst in de stad, of leer de kunstgeschiedenis van het land beter kennen door een bezoekje aan het Nationaal Kunstmuseum van Litouwen.

3. Erfurt, Duitsland- 17,25 dagen sneeuw per maand

Op de derde plaats eindigt de stad Erfurt, de hoofdstad van de deelstaat Thüringen in het hart van Duitsland. Erfurt heeft iets meer dan 213.000 inwoners, waardoor het de perfecte stedentrip is voor mensen die op zoek zijn naar een minder overweldigende sfeer dan grotere steden.

Nog een bonuspunt van een bezoekje aan Erfurt: je kunt er uiteraard met de trein heen reizen, maar ook met de auto is Erfurt goed te doen vanaf Nederland; vanaf Utrecht moet je rekenen op een autorit van ongeveer 5 uur en 45 min.

4. Turku, Finland - 16,75 dagen sneeuw per maand

Turku is de oudste stad van Finland, het ligt aan de zuidwestkust en staat bekend om zijn middeleeuwse kasteel dat dateert uit de 13e eeuw. Maar ook de Aura-rivier is een begrip. Tijdens de wintermaanden is de rivier vaak volledig bevroren en kun je erop lopen of schaatsen om de stad te doorkruisen.

5. Helsinki, Finland - 16,5 dagen sneeuw per maand

Op de vijfde plaats staat Helsinki met een gemiddelde van 16,5 dagen sneeuw per maand. De hoofdstad van Finland en de grootste stad van het land heeft veel te bieden tijdens de koude en besneeuwde maanden van de winter.

Mis het Design Museum niet, een van de oudste musea ter wereld, en werp een blik op de Finse designgeschiedenis. Voor een actievere middag, kun je gaan sleeën. De Finnen hebben een speciale plastic slee, pulkka genaamd, die je overal in de stad kunt kopen voor een tientje.

Een absolute must als je in de winter in Helsinki bent, is een wandeling op de bevroren Oostzee. Wanneer de zee bevriest, wordt het een speelplaats voor mensen die willen wandelen, schaatsen, skiën of zelfs een gat boren en vissen.

Bekijk ook: De combinatie van stad en natuur maakt Helsinki een fijne bestemming voor een stedentrip

6. Kiev, Oekraïne - 16 dagen sneeuw per maand

Kiev staat op de zesde plaats in deze ranglijst met een gemiddelde van 16 dagen sneeuw per maand in de winter.

Kiev is een relatief goedkope stad, dus aarzel niet om jezelf op te warmen in een van de gezellig restaurants en te genieten van een uitgebreid diner zonder een torenhoog bedrag te hoeven betalen.

Wie in de geschiedenis van Oekraïne wil duiken, moet beslist een bezoek brengen aan het Nationaal Tsjernobylmuseum.

7. Kaunas, Litouwen - 16 dagen sneeuw per maand

De tweede Litouwse stad in deze ranglijst is Kaunas, met een gemiddelde van 16 dagen sneeuw per maand. Daarmee eindigt Kaunas op de zevende plaats.

Leuk om in deze stad te doen: een ritje maken over de oudste kabelspoorwegen ter wereld. De wagons zijn nog steeds onveranderd, origineel van voor de oorlog en de gemakkelijkste manier om de Basiliek van de Verrijzenis te bereiken, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de stad.

8. Grenoble, Frankrijk - 15,5 dagen sneeuw per maand

Grenoble is de enige Franse stad die in dit lijstje vertegenwoordigd staat. Grenoble ligt in de regio Auvergne-Rhône-Alpes in het zuidoosten van Frankrijk en is vooral bekend als uitvalsbasis voor wintersport, wat begrijpelijk is gezien de 15,5 dagen sneeuw per maand.

Grenoble is een kleine universiteitsstad dus er zijn genoeg culturele bezienswaardigheden te bezoeken, waaronder kunstgaleries en musea die te vinden zijn langs de oevers van de Isère rivier.

9. Riga, Letland - 15,5 dagen sneeuw per maand

Op de negende plaats staat de Letse hoofdstad Riga, opnieuw één van de Baltische staten. Ook deze stad ligt aan de Baltische Zee. Dit is nog zo'n stad waarvan de middeleeuwse oude stad en het omliggende stadscentrum in 1997 de status van UNESCO Werelderfgoed hebben gekregen.

De stad heeft een cultureel centrum vol musea, concertzalen en 13e-eeuwse kerken, maar de art nouveau-architectuur is wat de stad echt onderscheidt van andere Europese hoofdsteden. Wat deze bestemming nog perfecter maakt voor een stedentrip, is dat de oude binnenstad alleen toegankelijk is voor voetgangers! Je kunt dus door de straten slenteren zonder de chaos van het drukke verkeer.

10. Innsbruck, Oostenrijk - 15,5 dagen sneeuw per maand

Innsbruck maakt de top tien van Holidu compleet. Met een bevolking van slechts 131.059 mensen, is dit zeker de kleinste stad op de lijst. De kleine omvang maakt het perfect om te verkennen tijdens een kort weekend.

Innsbruck is vooral bekend als een stad in de Alpen waar je terecht kunt voor wintersport. Dit is een toplocatie als je zin hebt in een stedentrip en skivakantie in één.

Met een SKI plus CITY Pass kun je niet alleen genieten van 300 kilometer aan pistes, de kaart geeft ook toegang tot 40 attracties, waarvan 22 culturele en lifestyle-ervaringen verspreid over de stad.