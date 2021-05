’Indiaas koken is een kwestie van gevoel’

De beroemde butter chicken geserveerd met Indiaas brood.

Voor sommigen is de Indiase keuken misschien een brug te ver; te ingewikkeld en bovendien wordt er toch bezorgd. Zo moeilijk is het nou ook weer niet; met de juiste voorbereiding en avontuurlijke houding kom je een heel eind, vertelt Paulami Joshi, schrijfster van de ’Bijbel van de Indiase keuken’. Oh, en Kip Madras bestaat eigenlijk niet!