Recept van de dag: ananas van vroeger

Het citeert ook uit werk van Christianne Muusers. Van haar komt er binnenkort nieuw boek aan, altijd een groot feest. Ook zij maakte een paar jaar geleden en zeer toegankelijk boekwerk Het Verleden op je bord, vast nog wel te verkrijgen. Daar staat dit ananasijs in. Oh, mensen toch, wat lekker.

Nodig voor 1 liter ijs:

1 rijpe ananas

330 gr suiker

170 ml water

500 ml room

2 eetl citroensap

1 eetl boter

1 eetl suiker

Snuf kaneel

Bereiden:

Snij een ananas door, haal de harde kern eruit, haal de ananas verder leeg en snij het vruchtvlees in blokjes. Verhit suiker en water, doe daar ,als de stroop kookt, 360 gram van de ananas bij. Breng weer aan de kook. Laat daarna afkoelen. Laat 6 uur intrekken. Pureer gesuikerde ananas in de blender met de room, zeef het, doe er citroensap bij en draai er ijs van in de ijsmachine (of bakje in de diepvries en om de 20 minuten, schrapen en omscheppen). Dan bak je de overgebleven ananas in boter mooi bruin. Beetje suiker er over. Doe ijs in de uitholde ananas en geeft de gebakken ananas erbij. Lekkerder kan niet. Recept uit 1768!