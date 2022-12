Duizenden lichtjes en zes kerstbomen: Patrick gaat met kerst ’volle bak’

Thema: natuur

Versierde kamers: keuken, hal en woonkamer, plus een tuinhuis met speciale tent

Aantal kerstbomen: 6 in huis, 2 in de speciale buitentent en 1 in het tuinhuis

Aantal lampjes: duizenden

Patrick is eigenlijk het hele jaar met kerst bezig. Wanneer hij op een rommelmarkt of in een kringloopwinkel loopt, in de tuin aan het werk is of op straat loopt; altijd ziet hij wel iets waarvan hij iets kan maken voor in de boom. Onderzetters worden een slinger, afgesnoeide takken raamdecoratie… Zelfs het overgebleven stokbrood van een diner thuis kan dienstdoen: een touwtje erdoor en het zijn kerstballen, want aan de traditionele kerstballen doet hij het liefst zo min mogelijk.

„Mijn uitdaging is om alles zo low budget en net even anders in te richten. Bijna alles kan inspireren, dan verbouw ik iets of geef ik het een ander kleurtje. Vaak dingen uit de natuur en die je niet direct bij kerst bedenkt, zoals ijzerdraad als slinger, maar die dan eenmaal in de boom of in een kerstomgeving er wel bij passen.”

De hele benedenverdieping wordt versierd en in de tuin wordt een speciale tent opgezet die ook helemaal volgens het kerstthema wordt ingericht. In totaal zes bomen. Kunstbomen, want hij begint begin november al met optuigen. „Tegen de tijd dat het dan kerst is zijn ze kaal, dus dan zit je wel aan kunstbomen vast.”

Verder staan er door het hele huis herten, dennenappels, kleinere boompjes, ligt er op de kast een grote guirlande met daarin een slee en lantaarn, hangen er twee grote kransen met een doorsnee van een meter in de woonkamer en keuken en telt het hele huis duizenden lampjes.

Ⓒ Feriet Tunc

„Het is wel veel”, geeft hij toe, „maar over alles is goed nagedacht. Het meeste is in één kleurstelling, natuurlijke tinten als bruin en groen, het combineert allemaal mooi. Veel mensen zien het en vinden het prachtig, maar wel veel. Ze vinden het mooi bij ons, maar hoeven het zelf niet. Dat snap ik. Deze kleurstelling hebben we nu vijf jaar, daarvoor hadden we een brocante interieur met vooral wit en goud als kerstversiering. Dat heb ik allemaal nog; ik kan niets weggooien dus alles staat op zolder, die buigt inmiddels een beetje door.”

In de voortuin verrijst een „heel Amerikaans pretpark”, met zelfgemaakte zuurstokken, rood en groene kerstkransen, zelfgemaakte rendieren: „Heel uitbundig.” Ooit maakte hij de hele slaapkamer van de Kerstman na, vorig jaar zat hij verkleed als Kerstman in een grote arrenslee. „Ik hou wel van een beetje entertainment. Sommige kinderen komen al jaren langs, die zie je opgroeien. Die pretoogjes te zien is zo mooi, maar ik geniet er zelf ook met volle teugen van. Dagen erna krijgen we nog bedankbriefjes in de bus. Binnen begin ik zo vroeg mogelijk met versieren, met de tuin wacht ik tot na Sinterklaas, dat is wel zo netjes naar de kinderen toe.”

Als alles eenmaal staat en hangt, begint het grote genieten. „Met de kerstdagen zelf gaan we volle bak. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, veel eten, de hele rambam. Kerst betekent voor mij gezelligheid, warmte, vrienden om je heen, liefde en genieten. En dat in een zo mooi mogelijke ambiance.”