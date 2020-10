Oh ja, dierendag

Want natuurlijk is dat zo. De meeste dierenbezitters verwennen hun huisdier bovenmatig, en dat is hier niet anders. Nu wonen onze katten onder een dak met een echt hondenmens en een heuse poezenvrouw. Of dit betekent dat ze van de poezenmens meer aandacht en liefde krijgen? Mwah, niet echt. Ons gedrag is vast in hokjes onder te brengen, over de wereld rondom kat en hond lijkt immers alles onderzocht. Ik vreet dat soort wetenschappelijk onderzoek, vind het heerlijk om bijvoorbeeld te lezen hoe je katten echt kunt leren naar hun naam te laten luisteren. Ik heb het jaren geleden al opgegeven, ze reageren afwisselend op Dino of Dushi en het enige wat ze goed horen is het geluid van de zak met brokjes. Dat het is bewezen dat een kat er niet van houdt om opdrachten van een mens op te volgen, zichzelf niet voor de spiegel herkent en graag op je spullen ligt vanwege temperatuur en vertrouwde geur; wat mij betreft allemaal leuke non-informatie.

De grappigste onderzoeken gaan overigens over hun baasjes. Dat honden- en kattenmensen totaal verschillende wezens zijn bijvoorbeeld. Zo zijn kattenmensen creatiever, neurotischer, eigenwijzer en gevoeliger, en voelen hondenmensen zich meer senang in groepsverband. Hondenmensen zijn niet alleen extroverter, ook levendig en actief. En eerder geneigd regels op te volgen. Net als honden dus. Zoals meer introverte, onafhankelijke mensen dezelfde eigenschappen kennen als een kat. We kiezen kortom voor het dier dat op ons lijkt. Ook grappig, én wetenschappelijk onderbouwd: de kattenmens is slimmer dan de hondenmens. Of honden- en kattenmensen naast verschillen ook overeenkomsten kennen, behalve dan hun voorliefde voor dieren? Uit mijn eigen huis-, tuin-, en keukenonderzoek komt in ieder geval een gemeenschappelijke deler naar voren: zowel de hond- als kattenliefhebber is behoorlijk vergeetachtig.

