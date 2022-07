Vijf anti-muggentips van Zamarra

1. Ligt u ’s nachts wakker van steekmuggen? Deze irritante zoemers kunnen zeer goed ruiken en worden aangetrokken door CO2 en zweetgeur. Bacteriën zetten het zweet om in stoffen die naar kaas ruiken, deze lucht trekt ze aan.

2. Steekmuggen hebben een hekel aan citroengeur die ervoor zorgt dat ze het lichaam niet goed meer kunnen waarnemen. Er zijn allerlei producten te koop waarin citroen is verwerkt, van lotion tot muggenstekkers, kaarsen en brandspiralen. Een plantje citroenmelisse (Melissa officinalis) op het nachtkastje kan ook al helpen.

3. Er zijn ook muggenstekkers die een lichtblauw licht afgeven nadat ze in het stopcontact zijn gestoken. Dit licht trekt de muggen aan zodat ze in de stekker kunnen worden gevangen.

4. Een simpele en doeltreffende manier om muggen te verjagen, is een ventilator naast het bed zetten zodat ze door de luchtstroom uit de buurt worden geblazen.

5. Let erop dat er in of rond het huis geen stilstaand water is te vinden, bijvoorbeeld in vogelbadjes, regentonnen en dakgoten. Na een week tot veertien dagen kunnen muggenlarven daarin tot ontwikkeling komen.

Bekijk ook: Vijf tips om stank en maden in de kliko te voorkomen

Bekijk ook: Vijf tips om stank en maden in de kliko te voorkomen