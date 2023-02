Gedroomd over je ex? Dit zou het kunnen betekenen

Dat zegt althans Paul Frederic, die zichzelf medium noemt en de website Psychic World heeft, tegen de Britse Metro. Volgens Frederic komen dromen die iets te maken hebben met relaties vaak voor.

Volgens Frederics website, waar mensen kunnen opzoeken of hun droom een betekenis heeft, blijkt dat mensen gemiddeld 9000 keer per maand willen weten wat het betekent als ze dromen over een zwangerschap.

Creatief

De betekenis van deze droom zou heel mooi en positief zijn, stelt het medium. Dromen over een baby zou namelijk betekenen dat je binnenkort een uitbarsting van creativiteit en nieuwe ideeën kunt verwachten.

Toewijding

Droom je dat jij en je partner gaan trouwen? Als we Frederic moeten geloven, is dat een teken dat jij en je geliefde sterk(er) naar elkaar toe aan het groeien zijn. Een huwelijk staat in dat geval symbool voor toewijding aan elkaar.

Verwerking

Komt je ex voor in je droom of dromen? Logischerwijs kan het betekenen dat je de verbroken relatie aan het verwerken bent. Het zou naar verluidt ook kunnen betekenen dat er iets is aan jezelf waar je onbewust niet blij mee bent en waar je aan zou moeten werken. Dromen over je ex kan bovendien een signaal zijn dat er bepaalde dingen moeten worden aangepakt om beter en gelukkiger in je vel te zitten.

Verlangens

Ooit gedroomd over seks? Het hebben van deze droom zou volgens Frederic laten zien dat je stiekeme seksuele verlangens hebt die je (nog) niet met je partner hebt gedeeld maar die je graag zou willen ervaren.

Aan de andere kant kan het ook betekenen zijn er een diepere band tussen jou en je liefje aan het ontstaan is. Een positieve boodschap dus!

Verbroken relatie

Een droom over een op de klippen gelopen relatie? Geen paniek, zegt Frederic. Hoewel je misschien wakker wordt met een vervelend gevoel, zou zo’n droom kunnen betekenen dat er iets nieuws en opwindends aan zit te komen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een nieuw huis of een ander mooi nieuw begin waarbij jij en je partner een volgende stap in jullie relatie zetten.

