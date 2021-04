Dit is de perfecte paaswijn

Een van de weinige voordelen van de lockdowns is dat het kookniveau thuis aanzienlijk is gestegen. Natuurlijk kunnen we bij de restaurants afhalen, want ook daar hebben chefs meer tijd gekregen om hun creativiteit een extra impuls te geven.

Pasen is onlosmakelijk verbonden met eieren, maar ook met asperges. Door het veranderende klimaat lijkt het wel alsof het seizoen voor het ’witte goud’ steeds vroeger begint. Zo zagen we de eerste asperges al begin maart in de schappen van sommige delicatessenzaken liggen. Nog wel afkomstig uit verwarmde aspergebedden en peperduur. Nu zijn ze al iets goedkoper en misstaat het ’witte goud’ niet bij elk gezond paasdiner.

Bij asperges drinken we graag een feestelijk glas witte wijn, niet te droog, maar ook weer niet te mollig. Grüner veltliner uit Oostenrijk is hip, evenals Limburgs wit. Denk aan de Cuvée XII van Apostelhoeve, een bloemige blend van müller-thurgau, auxerrois en pinot gris of Domein de Wijngaardsberg met z’n 100% auxerrois.

Wit uit de Elzas blijft de traditionele keuze, die meestal het best uitpakt. Dat kan een droge muscat zijn, een chasselas of natuurlijk pinot blanc. Die zit nog het meest tussen droog en mollig in. Met die van Bott-Geyl hebben we de ideale paaswijn voor bij asperges te pakken.

Deze vloeibare bloembak springt eruit met geuren van citrus, abrikoos, een heel klein zoetje, wat amandelbitter en zelfs asperges. Een elegante Elzasser met een lange, zachte afdronk. Perfect aspergenat voor iedere zichzelf respecterende thuiskok.

henribloem.nl, €8,95