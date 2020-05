Waarom we onze muren juist niét wit moeten schilderen

Eric Kuster: „Ik zal nooit zeggen dat iemand iets fout doet, maar iets meer variatie mag wel. Tachtig procent van de nieuw ingerichte en nieuwgebouwde huizen is ingericht met die witte wanden, stalen deuren en hoge plinten. Het is ook makkelijk: iedereen vindt het mooi. Maar ik zou juist eerder een warmere tint op de wanden doen. We hebben hier grauwe luchten en wit versterkt dat grauwige licht juist. Sowieso wordt het belang van een goed lichtplan onderschat. Je kunt nog zulke mooie meubels hebben, maar als het licht niet goed is, komen ze niet tot hun recht. De mooiste interieurs zijn die van oudere mensen: een blauwdruk van hun leven, met collecties van accessoires, kunst en andere spullen. Ik hou ervan om uit een interieur een persoonlijkheid te lezen.”

