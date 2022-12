Tips van Zamarra: zo krijg je moddervlekken uit fietskleding

Arko: „Hoe krijg ik moddervlekken uit mijn mountainbikekleding?”

Zamarra: Moddervlekken liefst zo snel mogelijk uitspoelen in water, ze kunnen erg hardnekkig zijn. Laat het textiel dan inweken met Biotex Groen of water met een schep oxi-vlekkenpoeder. Is er nog een vlek zichtbaar, smeer deze dan met ossengalzeep of groene zeep in en borstel dit goed in de stof met een nagel- of tandenborstel. Daarna in de wasmachine.

