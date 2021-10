Dagrecept: Arretjescake met kersen en pistachenoten

Zo maakt het onderdeel uit van onder meer de Britse, Deense, Bulgaarse, Arabische en Joodse keuken! In Groot-Brittannië hebben ze het trouwens over biscuit cake, die je eindeloos kunt variëren. Bepaald niet mager, maar je moet af en toe genieten, toch? Deze arretjescake bevat naast chocolade ook gekonfijte kersen en pistachenoten, een vondst van Rukmini Iyer in De zoete bakplaat (Uitgeverij Becht). Ook erg leuk om samen met de (klein)kinderen te maken.

Neem een grote pan en smelt op laag vuur al roerend boter, chocolade en siroop tot er geen klontjes meer zijn, draai dan het vuur uit. Bewaar een volle eetlepel van de stukjes digestives, gekonfijte kersen en pistachenoten ter decoratie en roer de rest door de chocolade.

Schenk het in een met bakpapier beklede bakvorm van 26,5 x 19 cm. Dan in de koelkast, bestrooi de cake na 1 uur met de stukjes koek, kersen en pistachenoten. Leg terug laat nog 2 uur opstijven. Daarna is het tijd voor thee of koffie!

Nodig voor 8 porties:

- 100 g gezouten roomboter

- 200 g pure chocolade

(70% cacao, grof gehakt)

- 70 g ahornsiroop

- 200 g digestives (grove stukken)

- 200 g gekonfijte kersen, gehalveerd

- 100 g gepelde pistacheno-

ten (grove stukken)