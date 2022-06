Gespitste oren: podcasttips van onze lezers

Podcasts worden steeds populairder in Nederland. Volgens een onderzoek van GfK luisterden ruim 1,3 miljoen Nederlanders vorige maand naar podcasts.

Ook onder onze lezers hebben we veel enthousiaste luisteraars. Mariëtte Draaisma mailt dat ze het „zo vreselijk fijn” vindt, vooral tijdens een lange wandeling of autorit. Een van haar favorieten is Gadgetman versus Minimalist over het nut en de techniek van bepaalde gadgets.

J. Deen, Anita de Wagt en Paola Goldsteen luisteren graag naar true crime-podcasts. Laatstgenoemde is gek op Moordcast van Dionne en Henrik Slagter. „De dynamiek tussen broer en zus is heel prettig. Ze bespreken elke week een moordzaak en ze hebben veel kennis.”

Uiteraard zijn er ook genoeg mensen die niets met het fenomeen hebben. Zo schrijft Petra Maas: „Zonde van m'n tijd om een half uur of langer te luisteren naar iets waarover ik in vijf minuten zou kunnen lezen. Zelfs als het onderwerp me erg interesseert, wacht ik toch liever totdat iemand de moeite neemt om het op te schrijven. Als dat niet gebeurt, was het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg.”

Op een stick

Van Jacques Klöters podcastserie De sandwich heb ik vijftig afleveringen verzameld en op een stick gezet, voor in de auto. Ter afwisseling luister ik tijdens het wandelen naar Andermans veren, gepresenteerd door Kick van der Veer.

Robert Roos

Loopband

Ik luister graag naar Marc-Marie & Aaf vinden iets. Lekker tijdens het strijken of als ik op de loopband sta. Net als de Anti-dieetpodcast en 30 minuten rauw. Voorheen deelden mijn zussen en ik altijd boekentips, nu ook titels van podcasts.

Petra Koppert

Bijbel

Al bijna twee jaar luister ik naar Eerst dit van de EO. In acht minuten wordt een kort Bijbelfragment voorgelezen en vervolgens op een mooie manier uitgelegd.

Joke Smit

Opnieuw beginnen

Voor het slapengaan luister ik graag naar podcasts over moordzaken die worden onderzocht. Als ik de helft niet heb gehoord omdat ik in slaap ben gevallen, start ik gewoon opnieuw bij het wakker worden. Ook tijdens een lange wandeling of tijdens het sporten luister ik graag.

Francisca van den Eijnden

Ouderwets

Ik denk dat ik een van de weinigen ben die nog nooit naar een podcast heeft geluisterd en het ook nooit zal doen. In Nederland hoort men zichzelf graag praten en heeft iedereen wel ergens een mening over. Noem mij maar ouderwets, maar ik geef de voorkeur aan het geschreven woord.

Renee Ketelaar