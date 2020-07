Recept van de dag: Blauwe kaassoep

Regen en zon, het ene moment is het warm, een tel later ben je doornat. Maar het is niet koud dus je moppert niet eens. Vandaag en ik vrees volgende nog wat van die dagen. Eigenlijk Iers weer. Zo ken ik het van vele vakanties daar. Traditioneel een dag voor soep met haver en veldzuring. Zullen we dat niet doen? Mooi, dan wat anders: blauwe kaassoep. Voor dat gevoel dat alles goed is. Ook al zit je met druipende haren aan tafel.

Eerst de uien en de selderij in de boter zacht laten worden. De kruidnagel en de knoflook erin. Schenk de bouillon erbij en laat 40 minuten trekken en wat inkoken.

En nu het moeilijke deel: nee, hoor, dit kan echt iedereen maar het smaakt naar ene topkeuken. Zeef de bouillon. Hou warm.

In Ierland zijn ze heel trots op Cashel blue cheese. Dat krijg je bijna nooit in Nederland. Gorgonzola is een prima alternatief. Meng de room met de kaas zodat die net vloeibaar wordt en schenk in de bouillon. Niet laten koken, alleen verwarmen.

Serveer met ragfijn gesneden blad van de selderie en croutons gebakken van oud zuurdesembrood.

Als je nou ergens een goeie stout ziet staan, dan serveer je die ernaast, de trekt een oud tweedjasje aan het is net of je in Ierland op vakantie bent.

Nodig voor 2 personen die twee keer opscheppen:

- 3 uien, in ringen

- 3 takken bleekselderij, in stukken

- 3 eetl selderijblad, fijngesneden

- 1 ½ l kippenbouillon

- 200 gr blauwe kaas als

- gorgonzola

- beetje room

- croutons